'Putnici iz Srbije i BiH morat će u samoizolaciju, a broj zaraženih? Bit će sličan broj, ako ne i veći'

Ne moraju biti medicinske maske, ali ponavljam, jesen bi mogla biti ozbiljniji izazov, a onda bi i mjere mogle biti malo čvršće, rekao je Božinović te otkrio kako gosti u kafićima neće trebati maske

<p>Što se tiče prelaza granica sigurno ćemo pooštriti mjere, neki će morati ići u dvotjednu samoizolaciju ili doći s testom koji pokazuje da nisu zaraženi. To se odnosi na treće zemlje, BiH, Srbiju...Studenti koji studiraju će morati proći samoizolaciju, rekao je šef Nacionalnog stožera <strong>Davor Božinovića</strong> za Dnevnik Nove TV.</p><p>Rekao je i kako ne može garantirani da sutra neće biti sličan broj novozaraženih, ako ne i veći, a rekao je kako je uvođenje samoizolacije za putnike iz Srbije i BiH jedina racionalna mjera. Dotakao se i maski koje će biti obavezne od početka idućeg tjedna:</p><p>- Ne moraju biti medicinske maske, ali ponavljam, jesen bi mogla biti ozbiljniji izazov, a onda bi i mjere mogle biti malo čvršće - kazao je. </p><p>Gosti u ugostiteljskim objektima neće morati nositi maske, bit će obvezne samo za osoblje.</p><p>- Ukoliko se održava razmak, virus je tu nemoćan, no tamo gdje dolazi do bliskih kontakata, to je situacija u kojoj se virus brzo širi i u tom smislu smo danas donijeli preporuke, jer su nam to glavna žarišta - kazao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ministar-unutarnjih-poslova-davor-bozinovic-o-mjerama-zbog-epidemije-koronavirusa---612627.html">Dnevnik Nove TV</a>. </p><p>U Istri se planira ograničiti rad klubova do dva sata u noći, a razmislit će se i o uvođenju toga u ostatak zemlje. Dosad nema nijednog turista koji se zarazio u Hrvatskoj, a na pitanja jesu li mjere trebale biti postrožene ranije, odgovara:</p><p>- Ovo je jedna duga borba, netko kaže i do dvije godine. Svaka mjera koja znači zatvaranje neke djelatnosti, pitanje je hoćete li otvoriti po zimi, kada budu još teži uvjeti. Nije ovo nimalo lagano - napomenuo je i dodao kako planiraju vratiti svakodnevne konferencije za novinare Nacionalnog stožera.</p>