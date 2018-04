Putovao kao i svi: Predsjednik Finske išao kući jeftinim letom

Sauli Niinistö, predsjednik Finske koji je nedavno bio u službenom posjetu Hrvatskoj gdje se sastao s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović i premijerom Andrejom Plenkovićem, kući je otišao avionom, ali ne predsjedničkim već low costom kompanije Norwegian i sjedio je u ekonomskoj klasi.

President of #Finland Sauli Niinistö returned from an official visit to #Croatia on a regular economy-class flight. “Naturally, the #President is quite economical about spending,” his office comments. @niinisto @TPkanslia #Finnish #Finnisheconomy. https://t.co/QwG1V6idfV