Putovnica i osobna za 3500€, za prelazak granice dali 1400€

Velik broj korumpiranih policajaca koji su sudjelovali u izradi dokumenata za kriminalce prisilio je njihove kolege iz Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta da istragu iz Zagreba presele u Rijeku. Morali su biti oprezni da im podaci iz istrage ne procure u samom sustavu te da im “mozgovi” dviju krim-skupina ne pobjegnu.

Čim je u srijedu stigla zapovijed, više od 150 policajaca okupiralo je najmanje 30 adresa te u akcijama Scriptum i Veritas zasad su uhitili od 23 od 30 navodnih pripadnika dviju skupina.

Prvu grupu, naveli su istražitelji, vodio je Nusret Seferović (49), koji je do srijede bio jedan od najistaknutijih članova romske zajednice u zemlji i predsjednik Unije Roma Hrvatske. Sumnjiče ga da je od 2017. do 27. studenog 2019. na području Hrvatske i Srbije organizirao grupu s još 18 ljudi koja je nabavljala osobne iskaznice i putovnice Republike Hrvatske za pripadnike kriminalnih organizacija.

Vozili su klijente po dokumente

Među njima su bili pripadnici srpskog Zemunskoga klana te ozloglašenih crnogorskih klanova Škaljara i Kavčana. Seferović im je komplet - osobnu iskaznicu i putovnicu - prodavao za 3500 eura. Istražitelji sumnjaju da je on osobno, ili preko posrednika, kontaktirao razne kriminalce na području Srbije, Crne Gore, BiH i Slovenije. Zatim bi sam ili preko Marka Perkovića, Ankice i Romea Demirovića ili svoje sestre Biserke Seferović pribavljao neoriginalne putovnice Srbije s identitetima hrvatskih državljana te fotografijama osoba zainteresiranih za originalne hrvatske dokumente.

U Informacijskom sustavu MUP-a, za naknadu od oko 500 kuna, pogodne hrvatske državljane tražili su im sad umirovljeni policajac Željko Kovačević, koji je radio kao upravni referent u službi za prijavništvo i osobne iskaznice PUZ-a, Krešimir Karaica iz PP-a Novi Zagreb, Senka Staroveški iz Odnosa s javnošću PU karlovačke i Dubravka Nikolić, upravna referentica iz PP-a Vojnić.

ANKICA DEMIROVIĆ



ANKICA DEMIROVIĆ

Pjevačica zvana Angie vodila je u Zagrebu Red Line klub za homoseksualce, klub u centru Green Gold te noćni klub u Metalčevoj. Na Dori je pjevala pjesmu "Umrla bih na tvojim rukama", a obradila je i pjesmu Mandi "Nisi me bio vrijedan ti". S mužem Romeom preselila se u Zadar, gdje su uhićeni.

SENKA STAROVEŠKI

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

SENKA STAROVEŠKI

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Do srijede je bila policijska službenica za odnose s javnošću PU karlovačke. S njom je kontaktirao bračni par Demirović te bi ona od policajke iz Vojnića zahtijevala da joj da podatke. Tražila je 200 eura.

NUSRET SEFEROVIĆ



NUSRET SEFEROVIĆ

Živi u zagrebačkim Kozari putevima te je predsjednik Vijeća romskih udruga Hrvatske. Organizirao je još 18 ljudi za izradu hrvtskih dokumenata. Prodavao ih je Srbima i Crnogorcima.

NIKOLA VEIN

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

NIKOLA VEIN

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Istražitelji ga sumnjiče da je od klijenata tražio i do 15.000 eura za putovnicu. Vodio je 10 ljudi te su u poslu krivotvorenja zaradili najmanje 500.000 eura.

Schengen? Što je to?

Perković, Demirovići, Seferović i Ajša Beriša, sumnjaju istražitelji, potom su “klijente” odvozili do blizine policijskih uprava ili postaja, gdje su podnosili zahtjeve za izradu dokumenata.

No ta hobotnica se raširila, pa su tako nudili i uslugu izrade hrvatskih vozačkih dozvola na temelju krivotvorenih vozačkih dozvola Ujedinjenoga Kraljevstva za najmanje 3500 eura po komadu. Kao jednu od usluga crnog tržišta nudili su i prelazak državne granice između Hrvatske i Slovenije bez provođenja granične kontrole. Za to bi klijenti morali dati oko 1400 eura, no osigurali bi si ulaz u schengenski prostor iako su za nekima bile raspisane tjeralice. Skupina je tako navodno samo na osobnim i putovnicama uspjela zaraditi 147.000 eura, ili 1,092 milijuna kuna, koje su sukladno angažmanu podijelili u dogovorenim omjerima. Sve su ih prijavili, krivotvorenja isprave, zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na trgovanje utjecajem, sve u sastavu zločinačkog udruženja. U tijeku je provjera svih izdanih dokumenata.

Stevan Agbaba i Damir Meljović, sumnjaju istražitelji, neki su od ljudi koji su od Seferovića nabavili dokumente. Agbabu su uhvatili i osudili na 12 godina zatvora u Engleskoj zbog šverca 22 kilograma kokaina vrijednog oko 3 milijuna funti. Koristio je hrvatske dokumente na ime Aleksandra Uljarevića. Prema podacima koje je objavio tjednik Express, krtica u policiji tri je puta provjeravala taj identitet prije nego što su Agbabi izradili dokumente. A Meljović je član ozloglašenog crnogorskoga Kavačkoga klana, koji je 9. svibnja uhićen u Parizu sa 69 kilograma kokaina vrijednog oko 2,5 milijuna eura. Njega su i prije povezivali s jednom kriminalnom skupinom koja je kavčanima nabavljala lažirane isprave. Drugi član Kavačkoga klana, Milan Vujotić, dobio je papir u PUZ-u.

Šetali po matičnim uredima

Za njega su namjestili da je predao putovnicu Kraljevine Švedske. Prema pisanju portala Telegram, hrvatske dokumente imao je i Igor Dedović, jedan od navodnih vođa Škaljarskoga klana, koji godinama ratuje s Kavačkim klanom. Seferović je na kraju, sumnja PNUSKOK, preprodao najmanje 42 osobne iskaznice, 40 putovnica i 11 vozačkih dozvola.

Druga razotkrivena skupina pala je u akciji Veritas. Na njenom čelu je, prema sumnjama PNUSKOK-a, bio Nikola Vein (46). On je organizirao još 10 ljudi, od koji je pet Hrvata, jedna državljanka Srbije te četvero dvojnih državljana Hrvatske i Srbije. Operirali su tijekom 2018. i 2019. diljem Hrvatske.

Kako su napisali iz MUP-a, oni su protuzakonito prikupljali i obrađivali osobne podatke hrvatskih državljana s prebivalištima na teritoriju Srbije koji do tada nisu bili tražili svoje dokumente. Te bi informacije davali drugim ljudima, a među njima i pripadnicima organiziranih kriminalnih skupina s područja Srbije i Crne Gore. Za putovnicu bi tražili od 7500 do 15.000 eura, ovisno o tome koliko je tko mogao platiti. Potom su, od za sada nepoznatih osoba, pribavljali krivotvorene srpske putovnice s upisanim nabavljenim podacima hrvatskih državljana. Na temelju njih članovi Veinove grupe vadili su domovnice i rodne listove u hrvatskim matičnim uredima i potom podnosili zahtjeve za izdavanje osobne iskaznice i putovnice. Dokumenti su bili pravi, te policajci ne bi imali razloga sumnjati u prevaru. Tako su uspjeli nabaviti 137 hrvatskih dokumenata, 67 osobnih iskaznica i 70 putovnica.

IGOR DEDOVIĆ



IGOR DEDOVIĆ

Lider Škaljarskoga klana navodno je svoje hrvatske dokumente nabavio od Seferovića. Izdali su mu ih u PU zagrebačkoj. Specijalno tužilaštvo Crne Gore pokrenulo je istragu kako bi ispitali podrijetlo njegovih nekretnina i novca.

JOVAN VUKOTIĆ



JOVAN VUKOTIĆ

On je navodni vođa crnogorskog Škaljarskoga klana. U Srbiji je osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog krivotvorenja dokumenata. U zatvoru je primio vijest da su mu u travnju 2019. ubili oca Veselina u kotorskom naselju Dobrota.

SLOBODAN KAŠĆELAN



SLOBODAN KAŠĆELAN

Šef crnogorskoga Kavačkoga klana uhićen je 2018. u Češkoj. Za njim su tragali dvije godine. Istražitelji znaju da je tijekom bijega koristio razne lažne identitete. U Crnoj Gori traže ga zbog sumnji za ubojstvo i reketarenje.

FILIP KORAĆ



FILIP KORAĆ

Ovaj 39-godišnjak nekad je bio desna ruka Luke Bojovića te je navodno nakon njegova uhićenja preuzeo novi Zemunski klan. Za njim su u siječnju raspisali tjeralicu zbog sumnje da je naručio ubojstvo Blaža Đurovića. Pobjegao je.

LUKA BOJOVIĆ



LUKA BOJOVIĆ

Protiv njega se pred sudom u Beogradu vodio postupak zbog sumnje da je vodio novi Zemunski klan, no oslobođen je optužbi. Ipak, 2012. uhićen je u Španjolskoj zbog oružja i lažnih dokumenata. Oni su ga osudili na 18 godina iza rešetaka.

Spriječila ih referentica

Uskok je u priopćenju naveo i slučaj u kojem nisu uspjeli prevariti sustav. Jedan iz Veinove skupine uspio je dobiti papire matičnog ureda. Ispunio je podatke za izdavanje osobne iskaznice u prostorijama PU požeško-slavonske, no ondje je zapeo. Referentica na šalteru jasno je vidjela da muškarac koji predaje zahtjev ne odgovara čovjeku na fotografiji iz zahtjeva. Zato je morao odustati i pokušaj im je propao.

Kako piše Express, navodno je preko jednog austrijskog državljanina organizirana nabavka lažiranih dokumenata za Branimira Matića, jednog od vođa navijača Crvene zvezde. On je odslužio deset godina zatvora zbog ubojstva Dejana Divnića i ranjavanja njegova brata Nebojše. Od iste grupe papire je navodno naručio i Benedikt Pindrić. On je u BiH poznat zbog dilanja kokaina i heroina.

Veinovu skupinu prijavili su za zločinačko udruživanje, krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja te krivotvorenja isprava u pokušaju u sastavu zločinačkog udruženja. Na tome su zaradili najmanje 525.000 eura. Više o slučaju čitajte u tjedniku Express.