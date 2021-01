Rade Lončarević (59), mještanin zaseoka Brnjeuška kod Majskih Poljana, je punih sedam dana bio u potpunosti sam nakon potresa jer se nitko nije uspio probiti do njega.

Probali su vojska i HGSS, ali nije išlo. Put je neprohodan i do njegove kuće se nije moglo doći ni traktorom. Tu su zato uskočili članovi off road kluba Piva dvije iz Sv. Ivana Zeline. Ivan Perko se sa svojim quadom uspio probiti do Rade Lončarevića po prvi put nakon potresa.

- Čovjek se obradovao kada me vidio, nikoga nema u selu, sam je, ima dvije krave, ima svoje životinje, nije mu lako, nema društva. Svaka riječ mu puno znači. On je u selu Brnjeuška, udaljeno je 7 km od prometne ceste. Kuća mu je u totalnom rasulu, ne može se živjeti. Sedam dana je bio odcijepljen od svijeta. Odnio sam topli obrok koji ovdje kuhamo svaki dan za volontere - rekao nam je Ivan.

Zajedno s njim unesrećenima pomaže i Željko.

- Tu sam od 29. prosinca kada je sve počelo. Kolege su došle na inicijativu našeg prijatelja koji je iz Petrinje pa smo došli s dvije košare i počeli popravljati krovove. Popravili smo nekih 60 krovova. Pa smo vidjeli inicijativu da slažemo obroke za ljude i da pomažemo u samoj distribuciji obroka. Alpinisti nam daju lokacije gdje moramo dati hranu i na teško prohodna mjesta dovozio hranu. Tu sam pet dana. Ovdje spavamo u kombiju, svaki dan nas ima između 10 do 15. Svaki dan dobijemo lokacije koja sela moramo obići, obiđemo to i vratimo se u bazu - kazao je Željko pa se osvrnuo na potres koji je oko 18 sati zatresao na području Petrinje.

- Izgledalo je stravično, došli smo u šator s terena. Došli smo pojesti nešto i onda nas je streslo, to je katastrofa. Ljudi su nemirni, kao i svi mi, ali to moramo odraditi. To je naš poziv. Bit ćemo tu do kada će biti potrebno - završio je Željko.

Rade Lončarević je opet ostao sam, a Ivan kaže kako će ga opet obići.

- Planiram opet otići, dati topli obrok, dati namirnice. A on kaže da ne treba ništa, da sve ima. Ima svoje gospodarstvo, skroman čovjek, sam živi. Radi se na tome da mu se dostavi kontejner, nadam se da će se to riješiti.

Kad se rodila ljubav prema quadu?

- Ljubav prema quadu se rodila jedne zime kad me društvo odvelo da se vozimo. Kada sam to probao, zavolio sam odmah. Ostat ću koliko god treba ovdje u Petrinji - završio je Ivan.