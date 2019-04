Računi za struju dolaze online, ali neke i dalje donosi poštar...

Ako netko ode, primjerice kao sezonski radnik, na nekoliko mjeseci iz svog doma i želi spriječiti da mu se komunalni računi gomilaju u poštanskim sandučićima, s nekim komunalnim tvrtkama to će glatko dogovoriti s drugima malo teže. Provjerili smo, neki računi mogu se preusmjeriti na drugu adresu ili na mail, s nekim komunalcima nema dogovora - računi će i dalje stizati poštom.

Tako je barem s osječkim Vodovodom.

- Nije moguće dogovoriti da se uplatnice ne šalju, jer postoji zakonska obveza ispostavljanja računa - odgovorili su. A ako nema potrošnje vode, na računu će stajati barem fiksna naknada, koju moraju plaćati baš svi potrošači, premda ne popili ni kap vode iz slavine. U Osijeku je ta naknada 28,25 kuna, u Koprivnici 23,50, Sisku 16,57, a u Karlovcu je 15,40 kuna. I računi će stizati barem zbog tih fiksnih naknada.

S obzirom na to da se računi za vodu u Osijeku šalju nakon očitanja potrošnje, tko živi u višestambenoj zgradi, preko predstavnika suvlasnika mora prijaviti da ga neko vrijeme neće biti pa će se i računi smanjiti.

Račun preko maila

Isto vrijedi i za vodovode u već spomenutim gradovima. U Karlovcu napominju da jedini način da potrošači ne plaćaju i taj fiksni dio je taj da se izvadi vodomjer i to o trošku potrošača. No u Karlovcu se može dogovoriti da se ne šalju papirnati računi, nego mailom. To se može zatražiti preko tvrtke Inkasator koja u Karlovcu šalje račune za vodu.

Preko maila, računi za vodu mogu se primati i u Sisku. Također, potrošači se mogu dogovoriti da im se računi šalju na neku drugu adresu, a to daju i u Zagrebu, Sisku. Iz HEP Elektre odgovorili su kako će računi dalje stizati čak ako se struja ni ne troši i to zbog fiksne naknade od 19,66 kn koju plaćaju svi.

Moraju slati račune

Napominju da se može zatražiti i da se računi šalju na neku drugu adresu. Tko koristi model Hepi može dobiti račune i online, a stanje računa i u uplate mogu pratiti preko aplikacije Moj HEPI račun ili mobilne aplikacije mHepi. HEP-Toplinarstvo također uvodi mogućnost e-računa koji će se moći primati mailom. Montcogim plinara iz Karlovca i Siska te Koprivnica plin odgovorili su kako potrošači mogu izbjeći opomene ako uplate akontaciju unaprijed i to temeljem prijašnje potrošnje.

Uvjerili smo se kako svaki komunalac i opskrbljivač ima vlastiti sustav regulacije računa, pa je bolje svaku tvrtku poimenice nazvati i provjeriti što se računima može, a što ne.

Tema: Hrvatska