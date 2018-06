Radeljić: Biloš nije dobio kredit jer ga je Ostojić želio uhapsiti!

Nije mi ugodno što ste poslali policiju da dostavi poziv. Tad su mi doma bila samo djeca, bunio se danas Mate Radeljić, savjetnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, na suđenju bivšoj šefici Porezne uprave Nadi Čavlović Smiljanec, šefici osječke porezne Ružici Kovačević i poduzetniku Željku Bilošu u Zagrebu.

Terete ih da su pogodovali Biloševoj tvrtki OLT i oštetili proračun za 9,5 milijuna kuna.

Savjetnik predsjednice: Policijske pozive smatram pritiskom

Radeljić je povišenim tonom rekao sutkinji Danieli Kustec kako policijske pozive smatra pritiskom na sebe kao na svjedoka. Naljutilo je to sutkinju koja mu je rekla kako je poslala niz poziva na sud, što na kućnu adresu, što na njegovo radno mjesto u Uredu predsjednice. Dodala je kako se neugodno iznenadila kad je Radeljić zvao s posla, no poziv nije išao prema centrali veći prema Uredu predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića koji je potom proslijedio poziv njoj.

- Nije ni meni simpatično kad me tako zovu iz ureda predsjednika. To što je poziv slan na vaše radno mjesto nema veze s uredom predsjednika. To je jednako tako mogla biti tvrtka zelenila - kazala je sutkinja.

Radeljić je tijekom saslušavanja govorio o svojoj ulozi kao direktora Osječke televizije na čijoj je funkciji bio tijekom 2012. Kazao je kako mu se njegov poslodavac Željko Biloš požalio kako njegova druga tvrtka OLT ima porezni dug. Radeljić mu je ponudio pomoć te je rekao kako će nazvati svoju prijateljicu Biljanu Borzan, inače iz SDP-a, te da će ju zamoliti da ljudima iz OLT-a dogovori sastanak s vrhom porezne i Čavlović Smiljanec u Zagrebu.

- Borzan je imala motiv spasiti tvrtku i ljude od gubitka radnih mjesta. Zato je pomogla. Ona inače Bilošu nije bila draga, no pristao je na to zbog rješavanja problema - kazao je Radeljić. Taj sastanak je propao te su, također preko Borzan, dogovarali sastanak u osječkoj poreznoj. I on je neslavno propao.

Nakon izlaganja zamjenica ravnatelja Uskoka upitala je Radeljića zašto je rekao Bilošu da je slučaj OLT-a u ladici te da ovrha ne ide te otkud mu te informacije. On je odgovorio da ne zna jer s nikim iz porezne nije bio u kontaktu. Dodao je da mu to sigurno nije rekla Borzan.

- Jeste li vi to onda izmislili, maštali? - pitala ga je sutkinja.

Radeljić je odgovorio kako je to bila njegova konstrukcija da ne bi uznemirio Biloša koji je 2012. imao ozbiljnih zdravstvenih problema. Dodao je i kako je OLT tada trebao vremena jer su trebali dobiti kredit Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

- Stigla je informacija da će tadašnja Milanovićeva vlast i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić stopirati kredit jer će 'hapsiti' Biloša - kazao je Radeljić.

Vrdoljak: Ne sjećam se detalja iz prošlosti

Na stolac za svjedoke sjeo je i bivši ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.

Rekao je kako mu je bio poznat problem OLT-a kao i dugovi drugih tvrtki koje su tada trebale pomoć. Za to su ga zvali i radnici i sindikati. Na pitanje tužiteljstva je li za Biloša zvao Nadu Čavlović Smiljanec, rekao je da je moguće no da se ne sjeća detalja i z prošlosti. Na to je tužiteljica pročitala dio snimljenog razgovora njega i Biloša u kojem je tadašnji ministar rekao da je razgovarao s Nadom koja je mu je rekla da je kazala načelnici da pričeka s OLT-om. Vrdoljak nije osporio razgovor i rekao da se ne može sjetiti svakog razgovora.

U petak je svjedočila i Sanja Mužar, zaposlenica osječke porezne uprave koja je rekla kako je čula i vidjela šeficu kako govori njezinoj kolegici da još ne šalje Fini zahtjev za ovrhu nad OLT-om. Isto je potvrdila i internoj istrazi.