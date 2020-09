'Radi se puno i uči se puno, ali na takav način da ti je cijelo vrijeme zabavno i zanimljivo'

Styria:SCOOL Akademija je program otvoren studentima svih područja tijekom kojega se uči o raznim segmentima poslovnog svijeta i medija. Teme su raznolike, svatko može pronaći nešto što mu je zanimljivo

<p><span style="line-height:115%">Stjecanje novih znanja, praktični rad na realnom zadatku iz poslovnog svijeta, proširivanje mreže kontakata, nova poznanstva i prijateljstva, puno zabave i kvalitetnih rasprava, prilika za osvajanje novčanih stipendija i prilika za posao u vodećoj medijskoj kući u Hrvatskoj – zvuči nevjerojatno, ali da – sve to možeš dobiti na jednom mjestu! </span></p><p><span style="line-height:115%">Prati društvene mreže <a href="https://www.facebook.com/HRstyriaSCOOL">Styria:SCOOL Akademije</a>, prve medijske akademije za studente i ne propusti prijave za <b>9. generaciju polaznika</b>! SCOOL će ti omogućiti lakšu i bržu integraciju na tržište rada i pružiti ti ključna znanja i priliku za usavršavanje kompetencija digitalnog doba. </span></p><p><span style="line-height:115%">Ako trebaš dodatno uvjeravanje da je <b>Styria:SCOOL Akademija</b> korak u karijeri koji će ti proširiti vidike i pružiti priliku za upoznavanje hrvatske medijske scene, pročitaj intervju s prošlogodišnjim dobitnicama stipendija – Julijom Puškar, Ingom Đuđik i Sarom Štetić. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b><i>Kako ste saznale za SCOOL i što vas je motiviralo na prijavu?</i></b></span></p><p><span style="line-height:115%"><b>JULIJA: </b>Uvijek sam se kretala među proaktivnim studentima među kojima sam upoznala nekolicinu bivših polaznika SCOOL-a kod kojih je SCOOL uvijek bila glavna tema razgovora. Čim mi se otvorila prilika, prijavila sam se. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b>INGA: </b>Često tražim razne edukacije, a zanimaju me i mediji, te sam zapravo za SCOOL saznala putem oglasa na društvenim mrežama. Odmah mi je privukao pažnju, i nakon malog istraživanja i čitanja iskustva prošlogodišnjih polaznika, zaključila sam da je to bilo upravo ono što sam cijelo vrijeme pokušavala naći. Očito me oglas dobro targetirao! (smijeh)</span></p><p><span style="line-height:115%"><b><i>Kako ste uspijevale uskladiti svoje akademske i privatne obveze s obvezama koje vam je donio SCOOL?</i></b></span></p><p><span style="line-height:115%"><b>JULIJA</b>: Jedna od glavnih prednosti SCOOL-a je to što se Akademija održavala vikendom, zaobilazeći sve naše druge akademske obveze.</span></p><p><span style="line-height:115%"><b>SARA</b>: Najteži dio mi je bio uskladiti vrijeme s drugim članicama tima i odvojiti vremena za rad na poslovnom slučaju jer je svaka od nas imala drugačiji raspored. Ali na kraju, sve se stigne uz dobru organizaciju vremena. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b><i>Kako je sudjelovanje na SCOOL-u utjecalo na tvoj profesionalni razvoj?</i></b></span></p><p><span style="line-height:115%"><b>SARA</b>: Akademija mi je poslužila kao svojevrsni vjetar u leđa i pomogla da se odvažim prijaviti na neke projekte i poslove koji su van mojih primarnih kompetencija.</span></p><p><span style="line-height:115%"><b>INGA</b>: Budući da sam se na Akademiju prijavila u vrijeme kada nisam bila sasvim sigurna u to što zapravo želim od svoje budućnosti, SCOOL iskustvo mi je pomoglo da shvatim da su mediji, odnosno područje digitalnog marketinga, smjer u kojem se dalje želim razvijati, kako u profesionalnom smislu, tako i u kreativnom. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b><i>Koje je najvrednije znanje ili iskustvo koje ste dobile na SCOOL-u?</i></b></span></p><p><span style="line-height:115%"><b>JULIJA:</b> Peer-to-peer učenje. Zahvalna sam na svakom znanju i iskustvu koje su s nama podijelili stručni predavači, ali u pamćenje mi se duboko urezalo i znanje djevojaka koje su svoje velikodušno dijelile s drugima. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b>INGA: </b>Teško je izdvojiti samo jednu stvar pa ću navesti dvije. Prva je ta da nasuprot mišljenju drugih, timski rad ne mora unaprijed biti osuđen na katastrofu. (smijeh) Druga je iznimno pozitivna činjenica da je SCOOL Akademija jedno od rijetkih mjesta na kojima se prepoznaje i cijeni nečije zalaganje, trud, rad i ideje. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b><i>Možete li nam opisati dio atmosfere s predavanja i radionica?</i></b></span></p><p><span style="line-height:115%"><b>SARA</b>: Predavanja su opširna, puno je informacija odjednom i radi se ozbiljno, no dok se lagano ispija kava i grickaju čokoladice, svaki je zadatak lakši. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b>INGA:</b> Radi se jako puno i jako se puno uči, ali na takav način da ti je cijelo vrijeme zabavno i zanimljivo i tek na kraju shvatiš koliko si puno znanja zapravo usvojio.</span></p><p><span style="line-height:115%"><b>JULIJA: </b>Dani bi prolazili kroz smijeh, priču, ali osobno mi je najljepše iskustvo bila grupna rasprava i onaj trenutak kada sam shvatila koliko sam, osim predavača, naučila od drugih djevojaka.</span></p><p><span style="line-height:115%"><b><i>Jeste li očekivale da ćete biti jedne od dobitnica novčanih stipendija?</i></b></span></p><p><span style="line-height:115%"><b>INGA:</b> Ajmo reći da sam se baš jako nadala! (smijeh) Bit ću realna, sve koje smo se prijavile i upale na Akademiju bile smo svjesne i motivirane nagradom. Ali, ni u jednom se trenu nisam osjećala da smo si međusobno konkurencija. Uvijek je postojala dobra kombinacija timskog rada i zdravog natjecateljskog duha. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b>JULIJA: </b>Iako sam se trudila, druge djevojke su bile jednako marljive i angažirane. Kroz trud se nadaš, ali za osvajanje stipendije utječe i sudjelovanje, aktivnost, izrada poslovnih slučajeva te <i>job-shadowing</i>. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b><i>Styria:SCOOL donosi nova poznanstva – ostali polaznici, predavači i SCOOL tim – jeste li u kontaktu s nekima od njih?</i></b></span></p><p><span style="line-height:115%"><b>JULIJA: </b>Djevojke (kojih je stvarno bilo 20) još uvijek imaju svoju SCOOL grupu u kojoj se često razmijenjuju savjeti i dijele informacije za nove karijerne prilike. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b>INGA:</b> S obzirom na trenutnu situaciju, sve smo raštrkane pa se ne viđamo, ali se i dalje čujemo. Uvijek me iznova oduševi koliko smo unatoč tome pune podrške jedna za drugu. Sve sada završavamo studije, pa često bude anketa i upitnika oko čega si uvijek pomažemo. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b><i>Kako bi ukratko opisala Akademiju nekome tko ne zna ništa o njoj?</i></b></span></p><p><span style="line-height:115%"><b>SARA:</b> Akademija je program otvoren studentima svih područja tijekom kojega se uči o raznim segmentima poslovnog svijeta i medija. Teme su raznolike te svatko može pronaći nešto što mu je zanimljivo, a kroz sva predavanja protežu se korisni savjeti za profesionalni, ali i osobni razvoj. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b><i>Što bi poručile nekome tko razmišlja o prijavi na SCOOL?</i></b></span></p><p><span style="line-height:115%"><b>JULIJA: </b>Najmanja doza želje, motivacije, ma samo i razmišljanja dovoljna je za prijavu. Tuđe priče i iskustva dodatan su <i>push</i>, a na nama je jednostavno probati i ispričati svoju priču. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b>INGA: </b>Što čekaš? Vrijeme uloženo u edukaciju nikada nije izgubljeno. Ovo je jedinstvena prilika da od ljudi koji su najbolji u svome poslu čuješ korisne informacije i postaviš im pitanja. Osim sa stručnjacima, družit ćeš se i raditi sa svojim vršnjacima koji su jednako pametni i zabavni i zbog kojih će to iskustvo biti nezaboravno. Prilika koju nitko ne bi trebao propustiti. </span></p><p><span style="line-height:115%"><b>SARA: </b>Što prije prestani razmišljati o tome treba li se prijaviti i počni smišljati kako će baš tvoja prijava biti primijećena! :)</span></p><p><span style="line-height:115%">I za kraj ono najvažnije, sudjelovanje na <b>Styria:SCOOL Akademiji</b> potpuno je besplatno, a prijaviti se možeš ako si student/ica viših godina <b>bilo</b> kojeg studija i usmjerenja. </span></p><p><span style="line-height:115%">Ako smatraš da si upravo osoba koju tražimo, prati daljnje objave jer prijave za novu generaciju samo što nisu počele!</span></p><p><span style="line-height:115%"><b>#staytuned</b></span></p>