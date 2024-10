Policija ga privela i dovela na suđenje Mamićima: 'Zdravko mi je dao 1000 eura za ženidbu'

Na sat i pol vremena prekinuto je suđenje braći Mamić jer na sud, po tko zna koji puta, nije došao pozvani svjedok Mario Jozić, bivši nogometaš i trener. Već je nekoliko puta izbjegao doći na sudsko saslušanje svjedočiti protiv Mamića, iako se ne smatra osobito važnim svjedokom.

Stoga je sudac Davor Mitrović u ponedjeljak naložio policijsko privođenje što uvijek slijedi nakon nepoštivanja institucije suda. Bilo je upitno hoće li policija i ovoga puta uspjeti locirati Jozića pa je suđenje bilo prekinuto. No na kraju, Jozić je sjeo na klupu za svjedoke.

- Još uvijek se bavim nogometom, kao pomoćni trener. Kao nogometaš nikada nisam imao agenta koji me zastupa. U Dinamo sam došao iz kluba Željezničar, u četvrtoj ligi, bio sam golman. Došao sam u Dinamo kao treći golman i 2002. godine potpisao sam ugovor s Velimirom Zajecom za prilično mali novčani iznos. BIo sam pozvan da im se pridružim i odmah odem na pripreme pa sam prihvatio njhovu ponudu. Ugovore sa klubovima sam potpisivao sam i obično sam prihvaćao ponuđeno. Nakon prvog ugovora, potpisao sam s Dinamom i drugi. Ne sjećam se kada je to bilo, ali sam oko toga pregovarao s Zdravkom Mamićem. Isto sam prihvatio njegove uvjete. Na papiru je to lijepo izgledalo, ali se ne sjećam o kojem se novcu radilo i svim detaljima. Novac sam dobivao na račun, imao sam otvoren obrt kao sportaš. Mislim da nisam imao ugovoreno transferno obeštećenje jer sam tada imao preko 30 godina i nisam bio igrač koji je mogao računati s tranferom - svjedočio je Jozić dodajući kako je taj ugovor s Dinamom raskinut pa dogovor nije u cjelosti ispoštovan.

Osijek: Luka Modri? svjedo?io na su?enju bra?i Mami? i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Do raskida je došlo kada mi je netko od čelnika kluba rekao da sam višak. Ne sjećam se da li sam dobio neku otpremninu zbog raskida ugovora. No, ostao sam u dobrim odnosima s Zdravkom Mamićem koji mi je darovao oko tisuću eura kada sam se ženio neposredno nakon odlaska iz Dinama - rekao je Jozić.

Tužiteljica ga je podsjetila da je u istrazi izjavio kako je s Dinamom imao dogovor o isplati četiri rate po 12.500 eura, ali mu je isplaćeno samo dvije. U zamjenu za druge dvije Mamić mu je ponudio posao u Dinamovoj nogometnoj školi.

- Smatram da se to radi o bruto iznosima. Dinamo mi nije ostao dužan 100 tisuća eura, niti sam dobivao novac od nekih stranih tvrtki na ime Dinamovog dugovanja meni. Nisam potpisivao ugovore sa stranim tvrtkama dok sam igrao u Dinamu. Poznajem Marija Mamića i čuo sam za njegovu tvrtku Mamić sport, ali mene nije zastupao - odgovarao je Jozić na pitanja tužitelja dodajući kako je siguran da je s Dinamom potpisao raskid ugovora, ali se ne sjeća da li je bio sporazuman.

Sudac je svjedoka upozorio da si nije smio dopustiti da ga se privodi na sud.