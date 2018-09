"Radim 42 godine, a mirovina će mi biti najviše 1800 kuna..."

Danas mi je rođendan i bojim se za budućnost. Idem za nekoliko mjeseci u mirovinu, i to nakon 29 godina radnog staža. Radim na tržnici. Prema izračunu, imat ću mirovinu između 1600 i 1800 kuna. Radim na pulskoj tržnici 42 godine, ali jedan dobar dio radila sam honorarno, bez radnog staža.Svejedno, što da radim s tom mirovinom? Hoćemo li suprug koji ima 2600 kuna mirovine nakon više od 40 godina staža i ja moći preživjeti od mjeseca do mjeseca? Ne znam. Nasreću, djeca su nam velika jer bi bilo puno teže. Još sam čula da će nam se mirovina smanjiti, ali se duboko nadam da to nije istina, očajna je Darinka Siljan (61) iz Pule.

Zoran Gugić (64) umirovljeni je rukovoditelj tehnike HRT Radio Zadar.

- U mirovinu sam trebao otići u rujnu sljedeće godine, a otišao sam ove veljače jer je moja tvrtka otpremninom stimulirala zaposlenike da odu u raniju mirovinu. Plaća kao rukovoditelja tehnike Hrvatske radiotelevizije Radio Zadra bila mi je 7900 kuna, a mirovina mi je sad 4400 kuna. Trebala je biti 58 kuna manja zbog ranijeg odlaska u mirovinu. Međutim, prije tri mjeseca donesen je zakon po kojem su mirovine rasle oko dva posto pa mi je ispalo da mi to donosi 100 kuna, odnosno da sam 50-ak kuna ‘u plusu’ prema onome što sam trebao dobiti - priča nam Gugić.

Naspram onoga što sad predlaže ministar Pavić, svjestan je da je dobro prošao.

Uz otpremninu je lakše

- Prema novim zakonima, ići će viša penalizacija prema ljudima koji idu u raniju mirovinu. Uzimat će, čini mi se, čak četiri posto od mirovine za svaku godinu prijevremenog umirovljenja pa se odlazak u raniju mirovinu neće više nikome isplatiti. Dobra stvar je i što je ove godine HRT davao otpremninu pa sam dobio 160 tisuća kuna. Lani te otpremnine uopće nije bilo, a godinu ranije iznosila je 120 tisuća kuna. Hoće li je sljedeće godine biti i koliko će iznositi, ne znam, to je unutrašnja stvar svake tvrtke.

U trenutku kad sam otišao, htjeli su smanjiti broj zaposlenih pa su davali 50 tisuća kuna za one s radnim stažom od 10 godina, a za mene, sa stažom od 40 godina, to je iznosilo 160 tisuća. Zadovoljan sam. Izračunao sam, da sam ostao raditi još tih 15 mjeseci do pune mirovine, sa svih 15 plaća i svim beneficijama, kao što je jubilarna nagrada za 41 godinu radnog staža, godišnjim odmorom i tri prosječne plaće, koliko dobiješ kad ideš u redovitu mirovinu, dobio bih 19.000 kuna. Ovako, s otpremninom sam ‘u plusu’ čak 50 tisuća kuna! Mislim da sam dobro izabrao trenutak odlaska u mirovinu - kaže Zoran Gugić.

Otpremnina zaista podiže standard budućih umirovljenika za one koji je dobiju.

U Slavonskom Brodu su budući umirovljenici zbunjeni najavama iz ministarstva. Znaju da ih ne čeka veselo vrijeme, a ne vjeruju previše ni reformi, ni Vladi, ni bilo kome drugome. Boje se da novca jednostavno neće biti. Među ostalim jer se stalno priča da nedostaje 17 milijardi kuna za mirovine. No sav taj novac postoji u proračunu jer ga plaćaju kroz visoke poreze svi obveznici. Hrvatska izdvajanja za mirovine nisu visoka, ali zato je potrošnja na državni sektor iznad prosjeka. Put je jasan, treba štedjeti na drugim stvarima i osigurati dostojanstvene mirovine.

Mirovina, što je to?

- Nisam još tražio izračun, ali prema onome što pričaju, nemam se baš čemu radovati. Velika je razlika između plaća i mirovina koje mi više liče na socijalu. Ostalo mi je još nekoliko godina do pune starosne mirovine i već sam počeo razmišljati čega ću se sve odreći, jer će u kućni budžet mjesečno stizati znatno manje novca. Kao i većina umirovljenika, na prvo mjesto sam si stavio plaćanje režijskih troškova, da imam novca za kupnju lijekova... A za hranu i odjeću kako bude. I onda čemu da se radujem, mirovini sigurno ne – rekao je Brođanin, budući umirovljenik, kojemu su ostale još tri godine rada do starosne mirovine.

On dodaje kako se boji da će, kad bude išao u mirovinu, dobiti i manje od umirovljenika koji odlaze po trenutačnom obračunu. Jedan od budućih umirovljenika više je u šaljivom tonu rekao da nje, kad on bude išao u mirovinu, više neće biti.

- Reći će mi da toga više nema i da je to ukinuto - dobacuje.

