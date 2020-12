Zbog posla moram tražiti propusnicu jer živim u Draganiću u Karlovačkoj županiji, a radim u kilometar udaljenoj trgovini u mjestu Čeglje Lulić koje pripada Zagrebačkoj županiji. I tijekom prvog vala sam imala propusnicu, no mogla sam je koristiti isključivo do adrese radnog mjesta, nisam mogla niti do roditelja koji žive kod Krašića. Tako će biti i sada. Ovo će biti prvi Božić koji neću provesti s roditeljima i bakom.

Mama svaki Božić za mene i moju obitelj spremi puricu s mlinicima i božićni ručak provodimo zajedno. Inače mi je sva rodbina u Krašiću i neću moći do nikoga, komentirala je Vesna iz Draganića mjeru zabrane kretanja između županija koje stupaju na snagu od srijede.

Uvođenjem propusnica mnogi ove blagdane neće moći provesti u krugu svojih bližnjih.

Razgovarali smo i s mještankom koja pak stanuje u ulici Guci Draganićki u Draganićima u Zagrebačkoj županiji, dok njeni susjedi preko ceste stanuju u Karlovačkoj županiji.

- Većina susjeda živi u inozemstvu u Njemačkoj ili su povratnici iz inozemstva koji su sada za blagdane otišli kod svojih. Malo ih je sada za blagdane došlo doma u rodni kraj, no do njih niti ne bi mogla jer bi mi trebala propusnica. Što se tiče banke, računa, trgovine gravitiramo Jastrebarskom i sve obavljamo tamo, no sada je problem što na Badnjak nećemo moći na polnoćku u kapelicu Sv. Barbare u Draganiću jer se nalazi u Karlovačkoj županiji. Cijeli život, otkada ovdje živim moja obitelj je išla tu na polnoćku, no ove godine ćemo morati ići negdje drugdje. Inače nikuda niti ne idem osim u crkvu, no sada to neću moći iako je samo kilometar dalje od nas - govori Barica.