Ja ću se svakako cijepiti, nažalost, bez obzira na godine neću biti baš među prvima. Neću biti u prvoj grupi. Sutra u 13 sati, doktor Proskura, 88 godina, jedan od korisnika doma, koliko sam ja obaviješten, biti će prvi građanin Varaždinske županije koji će biti cijepljen. Nakon prvih pet cijepljenja ovdje, biti će cijepljeni djelatnici u hitnoj i Općoj bolnici Varaždin, isto tako simbolični brojevi. Sve zajedno je 525 cjepiva, brzo ćemo to riješiti, rekao je za RTL Radimir Čačić, varaždinski župan koji Plenkoviću osigurava tanku većinu u Saboru.

POGLEDAJTE VIDEO: Cjepivo stiglo u Hrvatsku

Komentirao je i ukidanje mjera.

- Ne prije završetka cijepljenja najrizičnijih skupina, dakle ja prije proljeća ne očekujem. Mjere će sasvim sigurno biti do proljeća. Mislim na ugostiteljstvo, to je zapravo jedina prava mjera koju mi imamo. Sve zemlje koje su otpustile ugostiteljstvo su doživjele porast. Sve. I Česi i Slovenci. To je jasno i neupitno. U pitanju su zatvoreni prostori, intenzivno druženje, opuštenost, alkohol. Jedna je stvar imati 400 ljudi u hali gdje svi žele očuvati zdravlje i zaposlene, a druga je stvar pub, pivnica, krčma gdje vlasnicima nikome ništa, a ovima koji su se našli, nakon dvije pive tako je-kako je. Mislim da prije proljeća ne bismo trebali razmišljati o popuštanju mjera u ugostiteljstvu - rekao je Čačić te se nadovezao i na smanjenje broja novozaraženih.

- To je bilo jasno. Razumijem oprez, ali mi sad već četiri tjedna u kontinuitetu imamo pad svih pokazatelja. Prema tome, tu nema nikakve slučajnosti više. Stvari su potpuno jasne. Mi smo sa preko 1200 sa današnjim danom spustili na preko 300 incidenciju. Dakle za četiri puta je smanjena incidencija. Sad su to sasvim drugi brojevi - zaključio je župan.