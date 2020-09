'Radimo plan cijepljenja protiv gripe, ne smije nastati gužva koja bi bila pogodna za koronu'

U siječnju smo naručili 460.000 doza cjepiva, a sada je naručeno dodatnih 130.000 doza, rekao je epidemiolog Branko Kolarić koji kaže da cijepljenje protiv gripe počinje od sredine listopada

<p>Zbog epidemije koronavirusa cijepljenje protiv gripe ove će godine u Hrvatskoj započeti ranije, polovicom listopada, ukupno je naručeno 590.000 doza cjepiva, a u pripremi je plan provedbe cijepljenja uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.</p><p>"U siječnju smo naručili 460.000 doza cjepiva, a sada je naručeno dodatnih 130.000 doza. Uskoro bi trebalo stići 560.000 doza, a još 30.000 u prosincu. Toliko se na svjetskom tržištu moglo nabaviti s obzirom na nedostatne količine cjepiva", rekao je Hini epidemiolog Branko Kolarić.</p><h2>Cijepljenje bi moglo početi između 15. i 20. listopada</h2><p>To je više nego prošle godine, kada je putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nabavljeno oko 400.000 doza cjepiva, ističe Kolarić.</p><p>Očekuje da bi cjepivo moglo stići u Hrvatsku početkom listopada, a nakon što se distribuira u domove zdravlja i zavode za javno zdravstvo cijepljenje bi moglo početi između 15. i 20. listopada.</p><p>To je tri do četiri tjedna ranije nego lani, a građani će se na cijepljenje morati telefonski naručiti kod svog liječnika, kaže Kolarić koji je voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba.</p><p>Prioritetne skupine za cijeljenje protiv gripe su stariji od 65 godina, zdravstveni djelatnici i djelatnici domova za starije osobe, kao i osobe s kroničnim bolestima, a stručnjaci ove godine preporučuju cijepljenje protiv gripe i kao mjeru zaštite protiv koronavirusa.</p><p>"U tijeku je izrada plana za provedbu cijepljenja u skladu s epidemiološkim mjerama, jer ne smije nastati strka i gužva, što bi bilo pogodno za širenje Covida-19. Prvo treba cijepiti one koji ulaze u rizične skupine, a nakon toga i ostale građane", kaže Kolarić.</p><p>Prijedlog je da se u ordinacijama opće medicine odvoji vrijeme za cijepljenje protiv gripe, kako ne bi u isto vrijeme dolazili i bolesni pacijenti.</p><p>"Ljudi će se morati naručiti na cijepljenje telefonom. Znamo da je to izazov jer su telefoni liječnika zauzeti, pa zato planiramo s narudžbama krenuti već sada kako bi liječnici mogli napraviti plan cijepljenja svojih pacijenata", ističe Kolarić.</p><p>Pri dolasku u ambulantu bit će obavezno mjerenje temperature, nošenje maski, dezinficiranje ruku i vođenje evidencije dolaska. Domovi zdravlja koji za to imaju mogućnost cijepljenje mogu organizirati vani, pod šatorom ili negdje drugdje ako nije hladno.</p><h2>Epidemija gripe pomaže širenju koronavirusa</h2><p>"Epidemija gripe pospješuje širenje koronavirusa jer kad imamo bilo kakvu respiratornu infekciju, poput gripe, više kišemo, kašljemo i na taj način širimo kapljice. Ako se dobiju te dvije infekcije paralelno, imat ćemo bolest s težom kliničkom slikom", napominje.</p><p>S druge strane, Kolarić ističe dobre rezultate u ovogodišnjoj sezoni gripe u Australiji, gdje je zahvaljujući epidemiološkim mjerama protiv koronavirusa zabilježen deseterostruki pad broja oboljelih od gripe.</p><p>"U Australiji je tijekom sezone gripe deset puta pao broj zaraženih jer su svi nosili maske. Primjerice, u travnju 2019. imali su registriranih 19.000 slučajeva gripe, a ove godine u istom razdoblju 229 slučajeva. To pokazuje da mjere protiv širenja Covida-19 značajno utječu i na broj zaraženih od gripe", kazao je.</p><p>I ovogodišnje cjepivo protiv gripe je četverovalentno, što znači da sadrži dva tipa virusa A - H1N1 i H3N2, te dva tipa virusa grupe B, za koja se predviđa da će biti dominantni u ovogodišnjoj sezoni. Riječ je o cjepivu tvrtke Sanofi, od koje Hrvatska nabavlja cjepivo kroz trogodišnji ugovor putem javne nabave.</p><p>Cjepivo je isto kao i svake godine, a radi se o mrtvom i razlomljenom virusu gripe, koji ne može izazvati bolest. Cjepivo može imati lokalne nuspojave poput boli, otekline i crvenila, a kod nekoga može izazvati povišenu temperaturu, no ona je znak imunološke reakcije na prisutnost stranog antigena u tijelu na koji se stvaraju protutijela.</p><p>Kontraindikacija za cijepljenje je alergija na sastojke cjepiva, a u kontraindikacije spadaju i sve akutne zarazne bolesti, uključujući koronavirus, pa će osobe sa simptomima te bolesti odgoditi cijepljenje za 10 do 14 dana, navodi Kolarić.</p><p>"Zadnjih godina bilježimo porast interesa za cijepljenje, koji je 2000-ih godina zbog tzv. antivakcinacijskog pokreta imao silazni trend. Ove godine interes je dodatno veći zbog epidemije koronavirusa", rekao je.</p><h2>Cjepivo u slobodnoj prodaji po 96,39 kuna</h2><p>Prošle sezone gripe, zaključno sa 17. svibnjem ove godine, u Hrvatskoj je bilo registrirano 59.725 oboljelih. Prošlogodišnji podaci pokazuju da je bilo 117 mrtvih od posljedica gripe.</p><p>Cjepivo protiv gripe je i u slobodnoj prodaji u ljekarnama po cijeni od 96,39 kuna i za njim vlada velika potražnja, doznaje se od predsjednice Hrvatske ljekarničke komore Ane Soldo,</p><p>"Na tržištu su ove godine dva cjepiva, od kompanija Mylan i Sanofi, oba četverovalentna i iste kvalitete. Prvo je na tržište prošloga tjedna stiglo 50.000 doza cjepiva tvrtke Mylan, no u veledrogerijama ga više nema, a određene količine još se mogu naći u ljekarnama", kaže Soldo.</p><p>Sredinom listopada očekuje 40.000 doza cjepiva tvrtke Sanofi te eventualno još između 10.000 i 20.000 doza u prosincu, iako to još nije potvrđeno s obzirom na veliku potražnju na cijelom tržištu EU-a.</p><p>piše: Tamara Marinković</p>