Radnici Brodotrogira do kraja tjedna trebali bi dobiti plaće

Oko 800 radnika Brodotrogira trebali bi do kraja ovoga tjedna dobiti plaće za srpanj zbog čega je štrajk privremeno odgođen, no plaće će im biti umanjene, potvrdio je u utorak glavni sindikalni povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske Andro Belas, i to odmah nakon što je u tom škveru završio sastanak sindikalaca s Upravom, kojem je nazočio i vlasnik Danko Končar.

Belas je Hini izjavio kako su iz Uprave brodogradilišta obećali plaće radnicima isplatiti do kraja ovoga tjedna, odnosno u četvrtak, najkasnije petak, pa je sindikatu i radnicima ostalo pričekati do kraja tjedna i vidjeti hoće li plaće stvarno biti.

"Po zakonskoj odredbi i kolektivnom ugovoru, 15. kolovoza je rok do kada je trebala biti isplaćena plaća za srpanj,

a kako ona nije bila, imali smo period od pet dana kada se pokušavalo nešto napraviti da se plaće isplate. S obzirom da je sve to prošlo, pokrenuli smo mirenje jer nismo imali nikakve informacije", rekao je.

"Sada nam je Uprava obećala tu plaću do kraja tjedna, a s obzirom da sam vječni optimist nadam se da će ona biti i isplaćena. S ovom i ovakvom situacijom ne možemo biti zadovoljni. Uprava je obećala i rekla da će i ovoga puta plaće biti umanjene za jedan stimulativni dio", dodao je.

Belas tvrdi kako u Upravi kao glavni razlog nedostatka novca za plaće radnika navode nelikvidnost Brodotrogira, do koje je došlo zato što im nisu plaćeni poslovi koje su prethodno obavljali.

Potvrđuje kako ta nelikvidnost već dugo traje, ali i kao veliki problem ističe nedostatak pravog brodograđevnog posla u kojem bi se na navozima gradili brodovi, ne nužno veliki, ali brodovi i poslovi koji mogu uposliti sve tamošnje škverske radnike i kapacitete.

"Ovako kada nema posla manje-više svi ćemo zaista postati višak, a to sve urušava djelatnost i sam Brodotrogir. Nije laka situacija", zaključio je Belas.

Trogirski škver je pet posljednjih godina u vlasništvu Danka Končara. Restrukturiran je, no unatoč tome teško dolaze do novih poslova koji bi im donosili prihode od kojih bi bez problema imali za plaće radnika. Plaće im kasne, stimulativni dio im se smanjuje, svoj novac ne dobivaju ni dobavljači, ali ni kooperanti te se sve više govori o otkazima uz otpremnine.