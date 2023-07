Radnici Ceste Šibenik blokirali su ulazak direktoru Miljkoviću: 'Nije dolazio 7 dana na posao'

Radnici tvrtke Ceste Šibenik d.o.o. blokirali su u ponedjeljak ujutro ulazak direktoru Robertu Miljkoviću na posao. Na terenu je i policija. Kako kažu, direktor sedam dana nije dolazio na posao i jutros se pojavio, piše Šibenski portal.

Radnici su tri tjedna u štrajku, a traže povlačenje spornog Pravilnika o radu kojim se utvrđuje obračun plaća i sistematizacija radnih mjesta.

- Pozvao sam policiju jer to je narušavanje mog ustavnog prava na rad. Ovo je prvi put da mi je zapriječen dolazak do radnog mjesta, a već ranije su mi isključivali struju, ventilaciju, upadali u ured, lupali po vratima. Ja sam legalist, to govorim od početka, i sad neka i dalje ide sve po zakonu. Policija odrađuje svoj dio posla - rekao je za Šibenski portal direktor Miljković.

Radnici su u prošli ponedjeljak na prosvjedu ispred zgrade Šibensko - kninske županije u Šibeniku najavili tužbu protiv spomenutog pravilnika te jačanje štrajka solidarnosti na razini države.

- Ako ne dođe do rješavanja spora tijekom ovog tjedna na razini Saveza samostalnih sindikata Hrvatske razgovarat ćemo o jačanju štrajka solidarnosti na razini ostalih trgovačkih društava koji djeluju u savezu sindikata - poručio je ranije iz Šibenika Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske pa dodao:

- U pripremi je i tužba protiv spornih odredbi Pravilnika u radu, pa ako župan Marko Jelić čeka odluku Vrhovnog suda, mi nećemo čekati. Ako moramo tjerati mak na konac, istjerat ćemo do kraja.

Radnici šibenskih Cesta poručili su da će štrajk nastaviti svaki dan od 12 do 15 sati ispred ureda župana Marka Jelića do ispunjenja zahtjeva, odnosno do početka razgovora o kolektivnom ugovoru.