Radnici Čistoće: 'Štrajkat ćemo dok ne pristanu na uvjete i podignu nam koeficijente'

Upute o ponašanju radnika na terenu, nabavka HTZ opreme, sistematizacija poslova u roku od 30 dana..., samo su neki od 11 zahtjeva koliko su radnici Čistoće imali za upravu Holdinga prije nego što su prije dva dana počeli štrajkati, ostavivši tako ulice Zagreba zatrpane smećem. Na pet od 11 zahtjeva Uprava je ipak pristala, no jedan zahtjev ostao je visiti u zraku. Dok se on ne ispuni, poručuju radnici, neće se vratiti na posao.

- Radnici su rekli da su spremni vratiti se na posao ako im se samo još prihvati zahtjev za korekcijom koeficijenata. Znači da najniži radnici u Čistoći dobe koeficijent 1,8, a vozači 2,4. Uprava je rekla da to ne može prihvatiti - rekao je Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata.

Naglašava kako problemi u Čistoći traju već neko vrijeme.

- Radnici su ovdje već dulje nezadovoljni, pa u prosincu je bio prosvjed na kojem su poslane poruke što se traži. Uprava je nastavila odugovlačiti s pregovorima i jednostavno ostavila te radnike u jako lošim uvjetima. Radnici ovim samo traže da se ubrza rješavanje problema koji su nagomilani. Kažem, došli su jako blizu nečega čime bi bili zadovoljni, a Uprava se vjerojatno inati i ne želi prihvatiti ovaj zahtjev. Po mome mišljenju, to je nerazumno - tvrdi Iveković.

Objasnio je kako je osnovica do prije mjesec dana bila 3050 kuna, a uprava je sama digla plaće za 4,5 posto.

- Znači da se to množi s koeficijentom 1,6. Na to se do sada dodavao dodatak od 1000 kuna, što je rezultiralo iznosom nešto malo većim od minimalne plaće - rekao je Iveković.

Drugim riječima, radnici bi ostvarenim dobili povećanje od 10 do 15 posto.

Grad Zagreb, upozorio je predsjednik Holdinga Ivan Novaković, ne može dugo trpjeti neodvoženje otpada. Istaknuo je i kako štrajk smatraju nezakonitim.

- Ako radnici neće odvoziti otpad, onda nema potrebe za njima. Nadam se da neće doći do toga. Jako nam je teško reći kad ćemo pokrenuti dodatne mjere, nadam se da ćemo vrlo brzo nadoknaditi ove neizvršene usluge i da građani neće ostati zakinuti zbog računa. Ako se to i dogodi, ostaje mogućnost prigovora - rekao je Novaković i dodao kako ima indicija da se pregovori nastave.

Predsjednica sindikata Čistoća Zagreb, Mirjana Kaltak, nakon djelomično uspješnih pregovora istaknula je da su zahtjevi poput materijalnih prava jednostavno stvar kompromisa. Radnici su, kaže, svjesni kako su osnovica plaće i dodatak u ovom trenu stvar mirenja. Objasnila je kako minimalna plaća radnika u Čistoći iznosi 4800 kuna.

- S dodatkom kao što su naknada rada subotom, rada u drugoj smjeni, rada u trećoj, nedjeljom i blagdanom, plaća im je u principu 5800 kuna - rezimirala je Kaltak.

Povećanje od 12 posto osnovice plaće traži se za sve radnike Zagrebačkog holdinga jer se to ne može zahtijevati samo za radnike Čistoće, kaže Kaltak. Potvrdila je i Ivekovićeve tvrdnje da nezadovoljstvo radnika Čistoće traje već dulje. Okupljanje radnika, ističe, ne bi nazvala štrajkom, nego buntom.

- Ako uprava očekuje da radnik bude zadovoljan, mora imati primjerenu plaću s kojom može normalno živjeti, plaćati režije i slati djecu u vrtić i sl., a plaće naših radnika stvarno su jako male - smatra predsjednica sindikata.

Jučer nije htjela prejudicirati kako će "bunt" završiti. Čeka se odgovor Uprave.

- Mogu prihvatiti ili odbiti, treće solucije nema - ustvrdila je Kaltak, koja misli kako "u ovom trenutku nikome nije u interesu provoditi sankcije, nego sjesti i postići dogovor, ako treba - i kompromis".

Voditelj podružnice zagrebačke Čistoće, Davor Vić, jučer je ustvrdio kako smatra da se sve otelo kontroli.

- Ovdje se radi o nelegalnom štrajku i imamo mogućnost sankcionirati radnike. Mi smo u situaciji da smo ucijenjeni. Ovakvo postupanje nije opravdano - rekao je Vić te pozvao radnike da prekinu štrajk i nastave pregovore o materijalnim pravima.

Glavni motiv štrajka radnika bili su izvanredni otkazi koje su dobili radnici snimljeni kako različite vrste otpada ubacuju u isto vozilo. Kolege su im pružili podršku i pridružili im se u štrajku, kako bi i sami pregovarali o stvarima i uvjetima rada koji ih muče. Uprava je tijekom štrajka i privremeno obustavila odluku o izvanrednom otkazu određenim radnicima.

- Mi smo radnicima uputili izvanredni otkaz, de facto posljedice tog otkaza nisu stupile na snagu, one stupaju na snagu kad radnik formalno preuzme pošiljku otkaza. Dakle, neće biti materijalnih sankcija za te radnike jer su otkazi stavljeni izvan snage - rekla je Matija Subašić-Maras, članica Uprave Holdinga.

Jučer smo neslužbeno doznali kako je između radnika koji su štrajkali izbila velika svađa jer je nekolicina radnika odustala od štrajka zbog straha od posljedica nakon što je Uprava Holdinga najavila da će pravno ispitati legalnost samog štrajka. Dio građana otvoreno ih podržava i vjeruje da će im se plaće povećati nakon ovog prosvjeda.

