Stonska zaobilaznica najzahtjevniji je dio pristupnih cesta Pelješkom mostu, a Stonski most njezin je dio. Stonski most dugačak 485 metara spaja dva tunela duga po 1200 metara.

Cijeli raspon se sastoji od šest segmenata za most ukupne dužine 485 metara koji će iznad stonskog zaljeva spajati dva tunela, ima pet stupova i dva upornjaka i bit će visok 40 metara, izvijestili su iz Brodosplita.

Montaža svih šest segmenata trebala bi biti gotova do ožujka. Pelješki most u promet bi trebao biti pušten u lipnju, a pristupne ceste do kraja godine.

U Brodosplitu su izrađeni čelični segmenti u dijelovima, a radnici Brodosplita su ih uz pomoć barže i tegljača dovukli do gradilišta. Dio koji je postavljan u srijedu je dug 60 metara i težak 352,7 tona. Dizalica kojom su ga dizali može dignuti do 750 tona.

Tehnički pregled Pelješkog mosta koji je počeo u četvrtak već je završen.Otkriveni su manji nedostaci.

- Riječ je o radovima koji se mogu izvesti u kratkom periodu, a obuhvaćaju zamjenu manjeg dijela prometne opreme. Nakon njihova završetka moći ćemo govoriti i o završetku svih radova na Pelješkom mostu – poručuju iz HC-a.

Za izgradnju mosta bila je zadužena kineska tvrtka CRBC. Izgradnju mosta Pelješac započela je 30. srpnja 2018. Rok za završetak radova bio je 36 mjeseci i 29 dana. Kad se sve stavi na papir može se reći Iako da je izgradnja mosta trajala 52 dana duže od planiranog.

Nakon uspješnog završetka tehničkog pregleda slijedi postupak ishođenja svih potrebnih dozvola za most.