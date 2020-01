Radnici u školama u Dalmaciji nisu plaćeni za dane u štrajku

Unatoč dogovoru Vlade i sindikata da će dani štrajka biti u potpunosti plaćeni svima, kako saznajemo, neki nastavnici i učitelji ostali su bez novca za te dane.

Kako nam potvrđuju u Sindikatu hrvatskih učitelja, radi se o nekoliko osnovnih škola na području Dalmacije, a isplate, kažu nam, stopiraju osnivači. Zanimljiv je i slučaj učitelja koji je tijekom štrajka bio na bolovanju te kojem je HZZO smanjio naknadu za bolovanje za te dane - iako on u štrajku nije bio!

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja jučer nismo dobili komentar na ove slučajeve.

- Imamo i problem s neplaćanjem uvećanja za rad subotom. Naime, bez obzira na štrajk, nastavnici vrlo često ne dobivaju to uvećanje, iako je ono definirano granskim kolektivnim ugovorom - ističe pravnica SHU Ana Tuškan.

Radi se o nastavnicima koji, primjerice, u subotu odrađuju terensku nastavu, vode učenike u Vukovar i slično. Prosvjetni sindikati inzistiraju na tome da rad subotom mora biti plaćen i da se ne može pravdati odrađivanjem dana u štrajku.

- To je jedna stvar, a druga je prekovremeni rad za nadoknade koji se, prema dogovoru, neće platiti. Jako je važno odvojiti te dvije teme, jer se stječe dojam da nastavnici traže nešto što im ne pripada, a to nije točno - ističe Tuškan.

U sindikatu Preporod svojim članovima poslali su i obrazac zahtjeva za isplatu subota.

- Mi smo spremni na masovne tužbe zbog neispunjavanja kolektivnih ugovora. Uvećanje za subotu iznosi do 75 kuna, a samo pisanje jedne tužbe i do 400 kuna. Ne znam kako im se to isplati - kaže predsjednik Preporoda Željko Stipić.

Neki nastavnici požalili su se i kako su tijekom štrajka bili na bolovanju ili stručnom usavršavanju, njihove zamjene su dobile plaću iako su štrajkale, a oni sad moraju odraditi nadoknade koje im se neće platiti. To potvrđuju i u Ministarstvu, a odnosi se i na one koji nisu štrajkali.

- Te su osobe obvezne unutar svog radnog vremena obavljati sve poslove koje im odredi poslodavac i za to nemaju pravo na dodatnu naknadu, odnosno prekovremeni rad - ističu u Ministarstvu. U SHU kažu kako su štrajkom postignuti ciljevi za većinu učitelja i nastavnika.

Štrajk se mora odraditi, nastava je pravo učenika, kao i to da ispoštujemo dogovoreno, poručuju. Stipić dodaje, oni koji nisu štrajkali nisu sudjelovali u sindikalnim akcijama, a sad traže sindikalna prava

