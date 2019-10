Radnici Đure Đakovića: Idemo i pred Vladu, bit će autobusa

Više od 700 radnika tvrtki Grupe Đuro Đaković u Slavonskom Brodu od četvrtka je u štrajku, sve do ispunjenja zahtjeva za isplatu zaostalih plaća. Tim povodom u krugu Đure Đakovića je održan štrajkaški prosvjed više stotina radnika, s kojeg su upućeni zahtjevi za pomoć Vladi RH, posebice premijeru Plenkoviću i Upravi Đure Đakovića

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel, predsjednik Sindikata metalaca-Industrijski sindikati Siniša Kosić i Ivan Barić, zamjenik glavnog sindikalnog povjerenika Specijalna vozila ĐĐ, d.d. istaknuli su, uz burno odobravanje više stotina okupljenih radnika, da traže , po njima, nesposobna uprava Đure Đakovića podnese ostavku.

- Mi i naše obitelji nemaju od čega živjeti. Šesto članova ovoga sindikata u Specijalnim vozilima Đure Đakovića daju nam snagu da ustrajemo i izdržimo u ovim našim zajedničkim zahtjevima. Šaljemo poruku hrvatskoj Vladi, i cijelom tom "društvu" što rade i što hoće od nas.

- Žalosno je da punih 120 dana hrvatska Vlada ne može iznaći rješenje problema koje je sama stvorila. Rasprodali su Inu, banke, Slavoniju, danas u Hrvatskoj nitko ne želi živjeti, zar to nije žalosno. Zar nije žalosno da hrvatski branitelj koji je prošao cijelu golgotu Domovinskog rata, znano je dobro što je Slavonac u tom ratu dao, ali znano je i što je dao Zagreb, Slavonci su bili u Zagrebu i branili Hrvatsku. Mi nismo zaslužili da budemo gladni i žedni, bez plaće mi i naša djeca, ovo nije briga za hrvatske radnike i mi to nećemo dozvoliti, sve ćemo poduzeti, idemo i pred Vladu, bit će autobusa, za neka budu spremni na sve - rekao je Ivan Barić, te dodao da se "preko naših leđa neće politika rješavati, ako treba bit će i žrtava ovdje".

Mladen Novosel, predsjednik SSSH, kazao je da ovaj skup govori naša Hrvatska i kako se ponaša ona Hrvatska koja živi i radi u Briselu i hvali se europskim uspjesima svoje Vlade.

- Ovo ovdje nije politikantstvo, za Plenkovića je sve politikantstvo kada se kaže da nešto nije dobro i da nije normalno, naše hrvatske radnike nitko ne doživljava kao normalne ljude, i ovdje imamo ljude koji rade, a ne primaju plaću, tko to tako ne doživljava živi na nekoj drugoj planeti i konačno se mora spustiti na nju. Ovoga Đure Đakovića je vlasnik država, tako se mora i ponašati, prema svojim radnicima, a ponaša se tako da se želi riješiti i zadnje dionice koje ima u ovoj i sličnim tvrtkama. Đuro Đaković kao simbol industrije u Hrvatskoj danas, čini se, treba nestati, to ne smijemo dozvoliti, bez industrije nema te zemlje u Europskoj uniji koja može imati dobar životni standard i gdje ljudi mogu normalno živjeti. Zar moramo svi iseliti odavde pa da ovu našu prekrasnu zemlju nasele ljudi koji nikada ovdje nisu bili niti ikad vidjeli, zar smo se za to borili, zar je za to Slavonija dala svoje živote - kazao je Mladen Novosel.

Netom nakon prosvjednog skupa izjavu je dao predsjednik Uprave Đuro Đaković Grupe

- Došlo je do određenih poremećaja u isplati plaća u tri društva kompanije Đuro Đaković. Radi se o plaći za rujan, plaća kasni nekih 15 dana, sve ovo što se danas događa normalna je reakcija zaposlenika. Intenzivno radimo na osiguranju plaće za rujan, ne mogu reći kada će biti, ali mogu reći da će biti. Do poremećaja je došlo u financiranju proizvodnje vagona, što je uzrokovalo daljnje kašnjenje u ostalim obvezama koje smo morali ispuniti. Trenutno smo intenzivno u razgovorima s potencijalnim kreditorima, ova neisplata plaća prolazni su problemi, napravit ćemo sve da se to i riješi - kazao je Marko Bogdanović.

