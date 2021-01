O jučerašnjem događaju u saboru oglasila se i Radnička fronta koja je pomogla srušiti kvorum. Oni tvrde da su na to pristali zato što 'vjeruju da je u bojkotu bilo i ljutnje oko niza drugih stvari' ta da to ne znači da je oporba ujedinjena.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Bojkot glasanja nipošto ne znači da je oporba ujedinjena, kako to neki prikazuju, niti da će svi glasati kako bi Most htio.

Radnička fronta bi, da je došlo do glasanja, glasala suzdržano o njihovom prijedlogu o ukidanju članarina u HGK.

Cilj ovog prijedloga (navodno poboljšanje HGK, a onda i uvjeta poslovanja za sve poduzetnike, povećavanje ukupne privredne djelatnosti), ima veze s prijedlogom (ukidanjem obavezne članarine) – koliko i indijanski ples s pojavom kiše. Kako poboljšati instituciju koja se financira od članarina tako da ćete ukinuti članarine – nikako. Kako ćete poboljšati produktivnost, konkurentnost domaće privrede tako da ukidate institucije koje bi se trebale time baviti – nikako.

Pri tome, oni koji pokreću ovaj prijedlog i oni protiv kojih je on usmjeren imaju jednak set vrijednosti i pravila: smanjivanje upliva države u ekonomiji, povećavanje udjela privatnog sektora, dodatno fleksibiliziranje tržišta rada, uvođenje tržišnih principa u poslovanja javne uprave. HGK zagovara brutalnu fleksibilizaciju rada u zemlji koja ima jednu od najnižih zaposlenosti u Europi, gdje radnici rade za 37% plaće zapadno-europskog radnika, više sati u prosjeku od EU radnika.

No, ovaj prijedlog služi kao igrokaz kojim poduzetnici žele u javnosti stvoriti dodatni pritisak za ono što država već godinama sprovodi. Rezultati su negativni.

Naša privreda neće postati konkurentnija, produktivnija, neće lakše doći do kohezije tako da ukinemo članarinu HGK, već tako da korjenito promijenimo ekonomske politike pri čemu bi i institucija HGK mogla biti korisna i to tako da potiče i podržava razvoj domaće privrede i stvara institucionalni okvir za provođenje zelenih industrijskih politika. To bi u ostalom trebala biti privredno-radnička komora, odnosno institucija koja pomaže, organizira i koordinira društvenu proizvodnju koja ide u prilog najširim slojevima, potiče proizvodnju za potrebe, a ne da stvara uvjete za bogaćenje bogate manjine.

Stoga ako govorimo o razvojnim strategijama – Mostov prijedlog je desni prazni populizam.