Danas Petrinja i premijer Andrej Plenković te svi njegovi suradnici pokazuju ono što nam je bilo u planu, a to je da počinje i rušenje i gradnja, i to je dobro. To je paralelni problem koji moramo u kontinuitetu rješavati, rekao je u subotu gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

- Ja kao gradonačelnik, uvijek ću nastojati ukazati na ono što su potrebe građana grada Petrinje. S ministrom Tomom Medvedom svakodnevno komuniciramo i imam osjećaj da nemamo nijedan problem da bi vam mogao reći da on postoji. Zato sam sretan i zadovoljan što operativno odrađujemo posao - rekao je Dumbović.

Gradonačelnik kaže kako su i danas tu da građanima poruče da budu strpljivi, da imaju isti put i isti cilj te da im je čovjek na prvom mjestu. Smatra da će doći do onog posla koji se i očekuje od njih.

- Ovo je jedna nova svjetlost, novi početak, nove ideje struke da kažu kako nam Petrinja treba izgledati - rekao je.

Dumbović je svjestan da moraju požuriti, ali i da će grad biti napravljen po mjeri društva, baštine i svega ostalog.

Možemo li očekivati da će do kraja dana biti srušeni objekti?

- Strojevi kad su došli, više nema izlaska van iz Petrinje. Očekujem da se paralelno ruši i gradi - kaže gradonačelnik.

- To je procjena za bilo kad. Ovo nije predstava, ovo je ozbiljan posao. Ovdje su danas bili ozbiljni ljudi. Posao se mora napraviti po nauku struke - dodaje.

Sve što nam treba je lijepo vrijeme, kada budemo to imali, imat ćemo i lijepe rezultate, objašnjava Dumbović.

Župan Žinić se ne pojavljuje u javnosti, biste li i vi dali ostavku na njegovom mjestu?

- Pa nisam u njegovoj situaciji. Demokracija je živa i zdrava, ljudi u njoj se i bave s njom. Svatko mora imati dio odgovornosti koju preuzima i kao vojnik partije. Svi smo mi vojnici partije i svi imamo regule koje moramo poštivati. Svi u politici trebamo dobiti batine, ako nisi spreman, nemoj biti u politici - napominje.

Dumbović je komentirao i spornu situaciju oko zakona o obnovi.

- Nedonošenje izmjene zakona je najsramotnija stvar na svijetu koja se mogla desiti. To je sramota za oporbu i za ove možemo i ne možemo. Za SDP i sve ostale. To je katastrofa. Ne znam uopće, kakvu smo poruku poslali čovjeku na Baniji. To nema veće sramote koja se dogodila u ovoj godini - rekao je ogorčeni gradonačelnik.

- Treba ispraviti to i ako su pametni, neka se sutra nađu u Saboru svi skupa i neka izglasaju taj zakon jednoglasno. Ovo sve ostalo je sramota. Ja ne znam je li oni uopće čuju ljude što misle o njima. Neka se dođu ovdje ispričati - dodao je.

Kaže kako mu ne trebaju podjele i kako ljudi to ne trpe. To je poruka njihova poruka i nema izmotavanja.

- Ovdje nema ucjena, ljudi traže rješenje. Neka pitaju 20.000 Petrinjaca što su očekivali od jučerašnjeg dana - zaključio je.