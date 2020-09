Radnička fronta: 'Ministar Ćorić laže o visokim otpremninama radnika Rafinerije Sisak'

Iz Radničke fronte poručili su kako ministar gospodarstva laže da su otpremnine radnika Rafinerije Sisak 60 posto veće od prosječnih u RH, a radnike su pozvali da se ujedine i organiziraju prosvjed ispred Vlade

<p>Radnici su nam dostavili i dokument iz kojeg je vidljivo kolike su otpremnine ponuđene radnicima koji imaju status branitelja, dok su radnicima koji nemaju status branitelja otpremnine već odavno smanjene i svedene na maksimalni iznos od 18 plaća, stoji u priopćenju Radničke fronte.</p><p>Mnogi radnici s liste za otkaz imaju malu djecu, neki i bolesnu, mnogi su u stambenim kreditima, dosta ih je i oboljelo na radnom mjestu u toj istoj Rafineriji, a sad im pored otkaza hoće smanjiti i otpremnine i to u zadnji tren, za 30 do 60 posto. Hrvatska se Vlada u suradnji s Molom hoće riješiti 250 radnika za sitne novce da bi Uprava, menadžeri, direktori i upravitelji pogona na tome zaradili ogromne iznose koji su poslovna tajna.</p><p>Ispada tako da su radnici prije devet godina i to poduzeća koje je bilo jedan od najvećih dužnika državi dobili veće otpremnine nego što bi ih trebali dobiti danas radnici Rafinerije. S tim da su njima tada uzete u obzir sve godine staža.</p><p>To su radnici Ine koja je u hrvatski proračun samo po stavki dividende za 2018. godinu uplatila 560 milijuna kuna, a za 2019. godinu 279,2 milijuna kuna, da ne govorimo o svim ostalim uplatama kroz poreze, prireze, za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i tko zna još kakve sve ne stavke, milijarde su u pitanju.</p><p>U dokumentu koji smo dobili od radnika vidi se da udruga branitelja organizira u ponedjeljak 21. rujna, u 12 sati, ispred Doma Rafinerije nafte u Sisku okupljanje i referendum po pitanju otpremnina. Ostaje nam da vidimo s kojim lažima će pred radnike izaći sindikati, u petak nakon sastanka s upravom. To su isti sindikati koji su bez ikakvih referenduma pristajali na smanjenja materijalnih i nematerijalnih prava radnika sve ove godine, navode u priopćenju.</p><p>Pozivamo radnike da se ujedine i da organiziraju prosvjed ispred Vlade na Markovom trgu. Stanimo na kraj vladinim malverzacijama, klijentelizmu, povlaštenim elitama koje dobivaju pomoć u korona krizi, dok se radnom čovjeku upućuje otkaz i smanjuje plaća, poručili su iz Radničke fronte.</p>