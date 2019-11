Radnik bez ozljeda dok mu je struja prošla kroz kran i gume

Poslali su me da čovjeku promijenim gume na dizalici koju je vozio. Zbog strujnog su mu se udara dvije potpuno ispraznile, rekao je zaposlenik pomoći na cestama.

Dizaličar koji je u ponedjeljak oko 10 sati na zagrebačkoj Jaruščici u blizini Arena centra imao nezgodu, i kojeg je ispitivala policija, nije ništa htio komentirati.

- Ma on je još u šoku, ali ništa se strašno nije dogodilo. Rekao mi je da je kranom trebao dignuti izolaciju za krov na vrh zgrade. Previše se približio strujnom vodu i došlo je do iskrenja. Navodno te vodove nije ni dotaknuo nego su reagirali zbog blizine dizalice, odnosno metala. U zgradi na kojoj je radio nestalo je struje, a struja mu je prošla kroz gume na dizalici, pa su se probušile. Oštećen je i automobil u blizini jer je od tog udara komad asfalta razbio prednja stakla na autu - rekao je prolaznik. Doista, asfalt u blizini dizalice bio je razrovan. Dojavu je primila i zagrebačka policija, ali nikakve detalje nisu htjeli otkriti dok ne završi očevid. Zbog toga još nije poznato kako je točno došlo do nesreće. Na terenu su bili i vatrogasci te djelatnici plinare i elektre.

- Došlo je do kratkog spoja te su se zapalile električne instalacije na stubištu zgrade - rekli su vatrogasci.

Među stanarima zgrade na kojoj su sanirali krov nastala je panika.

- Čule su se tri eksplozije i odmah smo svi počeli bježati van jer su se hodnici zadimili, kao i šahtovi na cesti te lampe. Lift nije radio i u stanovima nije bilo struje. Nasreću, vatrogasci su brzo došli i sve ugasili. Pustili su nas unutra kad se sve smirilo - rekla je čitateljica.

Na parkiralištu zgrade bila je i zabrinuta vlasnica oštećenog Mercedesa.