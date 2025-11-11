Radnik na gradilištu u Dugom Selu poginuo od strujnog udara

U teškoj nesreći na gradilištu u Dugom Selu u utorak ujutro poginuo je radnik, strani državljanin, a okolnosti događaja utvrđuje policija.

Iz Policijske uprava zagrebačke Hini su potvrdili da je pri obavljanju radova jedna osoba poginula na području Dugoga Sela.

Teška nesreća dogodila se jutros oko 9,15 sati, a prema pisanju medija, dogodila se prilikom betoniranja.

Kamion koji je dopremao beton nesretnim slučajem je zahvatio električne žice, a radnik koji je u tom trenutku rukovao pumpom za beton pretrpio je strujni udar.

Riječ je o 60-godišnjem muškarcu, stranom državljaninu koji u tragičnom događaju, unatoč brzoj intervenciji i reanimaciji, nije preživio.

Na mjestu teške nesreće policija je obavila očevid, a dodatne informacije o nesreći od nadležnih službi očekuju se tijekom sutrašnjeg dana.