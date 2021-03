Nakon što smo objavili jezive fotografije jedne od najvećih farmi krava iz Slavonije koje pokazuju kako se okrutno postupa prema životinjama, na farmi su, kako neslužbeno doznajemo, postavljene oznake zabrane snimanja životinja i objekata.

Unatoč toj zabrani, 24 sata obavlja se videonadzor svih radnika koji rade na farmi, i to brojnim kamerama koje je uprava farme postavila u sve kutke farme, osim u garderobu i u toalete koje koriste radnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašni prizori s farme u Slavoniji

- Na toj farmi nisu samo krave roboti, nego i radnici. Je li uopće zakonito snimati radnike od 0 do 24, a da oni o tome ništa ne znaju? Kad sam potpisivao ugovor o radu, nigdje nisam pročitao da će me kamera nadzirati 24 sata niti sam na to upozoren. Je li dozvoljeno raditi smjene od 18 do 2 sata poslije ponoći, pa nakon tri sata doći ponovno na posao i raditi od 6 do 14 sati popodne? Je li dozvoljeno biti kažnjen s 20 posto od plaće zbog nekog propusta, ali tako da ti oduzimaju 20 posto čak šest mjeseci? Pitajte na drugim farmama koliko radnika radi na mužnji krava i pomuzu li i kod njih tri čovjeka u jednoj smjeni 1200 krava. Da samo 20 muzača stane jedan dan i kažu da neće pomusti krave, nastao bi kolaps i više od polovice krava bi bilo trajno oštećeno, više se nikad ne bi mogle musti. Palo nam je na pamet više puta to učiniti, ali kad doista treba stati, ljudi se uplaše štete koja bi nastala i tih jadnih krava koje bi bile u strašnim bolovima jer ih nismo pomuzli - kaže nam jedan od bivših radnika farme.

Državni inspektorat nam je potvrdio da ispituju prijavu o postupanju prema životinjama.

- O utvrđenom činjeničnom stanju izvijestit ćemo vas po obavljenom inspekcijskom nadzoru. Državni inspektorat, veterinarska inspekcija, službene kontrole provodi kontinuirano tijekom cijele godine. Protekle godine je provedeno više službenih kontrola predmetne farme, kao i službene kontrole registrirane veterinarske službe koja djeluje na farmi. Nisu utvrđena nezakonita postupanja prema životinjama - stoji u odgovoru koji smo dobili od Državnog inspektorata.

Uprava farme također ističe kako Državni inspektorat redovito provodi nadzore na farmi i da proizvodnja hrane podliježe strogim kontrolama od strane državnih institucija. “Na farmi postoji sustav videonadzora, o čemu postoje jasno označene i vidljive oznake na samom ulazu u farmu, ali i unutar pojedinih dijelova iste. Zakonom o zaštiti na radu regulirano je da poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima propisanim istim zakonom”, stoji u njihovu dopisu.