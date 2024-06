Radojčić: 'Zbog bespravne gradnje pustoše se šume...'

„U glavnoj ulozi su korumpirani geodeti, a možda i korumpirana Državna geodetska uprava“, ustvrdila je zastupnica u saborskom govoru na slobodnu temu, te opisala kako ide taj postupak. Privatni vlasnici šuma, kaže, angažiraju geodete za izradu parcelacijskog elaborata kojim se šuma prenamjeni u pašnjak, isparcelira se na malene parcele, ucrtaju pristupni putovi i preda katastru na upis. Katastar bez provjere elaborata upisuje prenamjenu, parcele se prodaju, šuma u cijelosti iskrči i započinje divlja gradnja, rekla je zastupnica i naglasila – kako 'sve to znam ja, tako znaju i svi u lancu nadležnosti, tome bi se, da je volje, moglo stati na kraj'.

Radojčić navodi da se bespravna gradnja događa svugdje, u zaštićenim dijelovima prirode, u zaštićenoj obalnom pojasu, a da država poduzima malo ili gotovo ništa.

Bespravni graditelji to prepoznaju, pa nastavljaju gradnju gdje godi im to padne na pamet, jer znaju da će proći nekažnjeno, izjavila je.

Matić (Most): Mala cementara u Obrovcu nastala na 25 hektara

Mostov Ivan Matić (Most) govorio je o cementari u Obrovcu, koja je 2003. godine tamošnjoj javnosti predstavljena kao „mala prekrasna“, ekološki prihvatljiva tvornica žbuke a onda je 2010. godine prerasla u cementaru od 25 hektara. Od resornog je ministarstva dobila kamenolom od 50 hektara na samom kanjonu Zrmanje, koja je zaštićena, kaže Matić i upire prstom u tajnovitost projekta.

Lokalna vlast o njemu šuti kao da ne postoji, lokalno se stanovništvo opredijelilo za turizam, a možda će sutra to biti prostor koji će se baviti teškom industrijom, kaže zastupnik i tvrdi da se „sve dogovara ispod žita, da se ljudima ništa ne govori". Treba im reći kakav će utjecaj tvornica imati na naše živote u budućnosti, poručio je.

Daliju Orešković (DO SIP) zasmetalo je današnje premijerovo ponašanje na aktualnom prijepodnevu. Realno smatram da on ovdje više ne bi trebao ni dolaziti, no s obzirom da su pravila takva da za „aktualca“ mora biti, ubuduće bi ga trebali ignorirati, predložila je.

Ocijenila je, naime, kako je premijer, unatoč svom pozivu za dijalogom, pokazao da nema „nikakav kapacitet za iskorak od vlastite bahatosti, agresije i demonstracije sile“.

Odgovore na pitanja dobili su samo oni zastupnici koji su mu dali priliku za propagandu, dok su oni koji su pitanjima „pogađali u suštinu“ dobili iste floskule o kršiteljima Ustava i salve uvreda na osobnoj razini, kaže zastupnica i daje svoj prijedlog.

Pustimo ubuduće premijera da sjedi sa strane, da šuti satima, da sluša vlastitu sramotu, a mi bismo među ministrima trebali tražiti najslabiju kariku, danas bi to bio ministar Dabro, rekla je oporbenim kolegama.

Josip Šarić (HDZ) podsjetio je kako se 8. lipnja navršila 27. obljetnica Vlaka mira koji je, u lipnju 1997. godine, prvi put nakon srpske okupacije, u Vukovar doveo sve važne osobe i obilježio proces mirne reintegracije u istočnoj Slavoniji. Taj se proces neopravdano zaboravlja, a njime je okupirana istočna Slavonija vraćena u hrvatski ustavni i pravni poredak bez ijedne žrtve, kazao je zastupnik. Podsjetio je i na riječi koje je tom prilikom izrekao predsjednik dr. Franjo Tuđman "pobjednik koji ne zna praštati, sije klice novih zala, a hrvatski narod to ne želi".