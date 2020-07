Radovan Fuchs: 'Ja ministar? To su još nagađanja, s premijerom se nalazim u subotu ili nedjelju'

<p>To su još uvijek nagađanja, ništa još nije potvrđeno. S premijerom bih se trebao naći u subotu ili nedjelju kad ćemo sve znati. Za sad nije ništa dogovoreno, nisam novi ministar obrazovanja, rekao nam je u telefonskom razgovoru <strong>Radovan Fuchs</strong>. Jutros su se pojavile informacije kako će ipak on preuzeti jedan od najosjetljivijih resora u Vladi, nakon što su se proteklih dana kao kandidati za to mjesto spominjali <strong>Tomislav Sokol, Ivana Franić, Dijana Vican...</strong></p><p>Pitali smo ga je li bilo već kakvih inicijalnih razgovora s premijerom i tko je osim njega potencijalni kandidat. </p><p>- Razgovora je nekih bilo, ali na ovu temu oni tek slijede. Za vikend ćemo znati više, a za ostale kandidate to ne znam. To je posao mandatara - poručio je Fuchs. </p><p>Fuchs (66) je bio ministar znanosti, obrazovanja i športa od 2009. do 2012. godine, a prije toga je u istom ministarstvu bio državni tajnik. Zadnja funkcija u Vladi koju je obnašao bila je ona savjetnika premijera Andreja Plenkovića za obrazovanje.</p><p>Nova Vlada Andreja Plenkovića trebala bi imati 16 ministarstava, a u njoj će uz premijera biti i četiri potpredsjednika.</p>