Radovan Fuchs: Stalno me smjenjuju, ali ja ostajem dok god me premijer bude trebao

Iako se već mjesecima nagađa kako će on biti jedan od ministara koji odlazi u najavljenoj rekonstrukciji Vlade, Radovan Fuchs u emisiji Novi dan N1 televizije potvrdio je kako ne odlazi.

- Ostajem u Vladi dok premijer misli da mu mogu biti u koristi. Neću ulaziti u to postoji li adekvatna zamjena, o tome će odlučiti premijer. Po novinama imate adekvatnih zamjena koliko hoćete, ali na to sam navikao zadnjih nekoliko godina. Stalno me netko smjenjuje, stalno me netko mijenja i nalazi razlog zašto ja hoću ili neću biti ministar pa makar to rekao ili ne rekao nikome - rekao je Fuchs (71), koji je najstariji ministar u Vladi.

Ističe i kako se nije umorio, te kako je na početku mandata rekao premijeru da će pomoći premijeru ako on to treba. Fuchs je, podsjetimo prvi put bio ministar znanosti i obrazovanja u Vladi Jadranke Kosor, od prosinca 2009. do prosinca 2011. Drugi mandat je preuzeo 2020. od Blaženke Divjak, nakon što je Plenković s HDZ-om osvojio parlamentarne izbore. Na poziciji je ostao i nakon izbora prošle godine. Kao njegove zamjene posljednjih mjeseci spominjali su se državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, ali i HDZ-ov zastupnik u EU parlamentu Tomislav Sokol. No te su kalkulacije odbačene.

'Covid krizu smo riješili najbolje u EU'

- Imamo neko iskustvo i na osnovu toga smo neke stvari dobro odradili. Situaciju s covidom smo jako dobro odradili i to nam priznaje i Svjetska zdravstvena organizacija, najmanji broj online nastave su imali hrvatski učenici, to se iznosi kao primjer upravljanja sustavom na međunarodnim konferencijama. Mi smo, što se tiče obrazovanja članica OECD-a, završili kompletne pregovore i dobili pozitivno mišljenje OECD-a - ističe.

Što se tiče ostalih aktualnih tema, ministar je komentirao sporazum sa sindikatima. Ponovio je kako se cijela situacija sa štrajkovima i svađama mogla izbjeći da je "s druge strane bilo više razumijevanja oko toga što se može, a što se ne može napraviti".

- Mi smo od početka nudili ovo što je sada potpisano uz male modifikacije i čini mi se da se stresne situacije, za učitelje, djecu, roditelje, ravnatelje, nisu trebale dogoditi. Držali smo se činjeničnog stanja i onoga što podaci pokazuju i to se pokazalo točnim stavom. Sretan sam da smo prekinuli mučnu situaciju višestrukih mirenja, djeca su završila školu, matura se polaže i upisi će ići kako je planirano - istaknuo je.

Velika rasprava u akademskoj zajednici

Kazao je i kako će se sada posebno pozabaviti izmjenama pravila i kriterija vrednovanja rada znanstvenika, što posljednjih dana izaziva velike rasprave u akademskoj zajednici. Prijedlog izmjena je u javnoj raspravi, a njime su mnogi toliko nezadovoljni da ga je Senat zagrebačkog sveučilišta prošli tjedan na izvanrednoj sjednici odbacio u potpunosti. Najviše se zamjera prijedlog da se napredovati u zvanje provesora može i bez uvjeta rada u nastavi, što znači da se na fakultete mogu zapošljavati i oni koji su karijeru proveli na znanstvenim institutima. To će dovesti u pitanje napredovanja svih onih koji karijeru, znanstvenu i nastavničku, grade na fakultetima.

- Članovi Nacionalnog vijeća dugo su radili na tim kriterijima, moram priznati da se nisam miješao u njihov rad i sada ću se intenzivnije pozabaviti s time da vidimo gdje su glavni prijepori. S jedne strane uvijek imate grupaciju koja ne želi nikakve promjene, one koji su protiv bilo čega što se donosi i ogromnu većinu koja šuti i uredno radi svoj posao. Ima dijelova koji su osnovano kritički prema pojedinim elementima, ali i komentara koji ne stoje. Dokument je velik i komplicirano složen i treba ga malo presložiti, to što tamo piše jasnije prikazati. Horizontalni kriterij je novina, ali se htjelo da ljudi koji napreduju mogu biti izabrani u profesore. Mislim da se mogu pomiriti svi interesi - zaključio je Fuchs.