'Radovao se unucima, sve se srušilo, ne znam kako ćemo'

Bio sam u kupaonici, kad sam čuo strašan udarac. Odjenuo sam se na brzinu i izletio. Rasvjete na stupu nije bilo, a u podnožju sam vidio hrpu zgužvanog lima. Prišao sam razbijenom autu. U njemu sam vidio nepomičnog vozača, rekao je Mario Larca (44), vlasnik kuće ispred koje je poginuo Damir Golić (47).

U teškoj nesreći u Alilovcima kraj Požege na Silvestrovo nešto iza 18 sati poginuo je Damir Golić (47) iz Mihaljevaca. On je išao iz smjera Kaptola. Došavši do ulaska u Alilovce, na blagom usponu, cesta je išla u lijevo, no iz nekog razloga Golić je Audijem nastavio ravno. Kotačima je zahvatio zemljanu bankinu, udario u propust ispod ceste koja dolazi s desna, preletio dio ispred kućnog broja 131 i zabio se u rasvjetni stup.

Policajci koji su došli na očevid nemalo su se iznenadili kad su vidjeli da je u automobilu njihov kolega, koji taj dan nije bio na dužnosti. Neslužbeno doznajemo da je prije nesreće bio kod svojih roditelja u Kaptolu i da se vjerojatno išao s njima pozdraviti na kraju godine koja je istjecala. Na mjestu nesreće zapaljeni su lampioni, među njima je i onaj koji je zapalio Damirov sin Bruno (23), koji je došao prije Božića iz Njemačke sa svojom obitelji da bi s roditeljima proslavio blagdane.

- Moj je tata prije tri godine prvi put postao djed i trebao je uskoro to biti po drugi put - zaplakao je Bruno. Damir se radovao još jednom unučetu, ali i rođendanu svoga prvog, koji je rođen 5. siječnja prije tri godine, dan prije djedova rođendana. Planirali su ga obojica proslaviti istoga dana. Damir, osim Brune, ima još i kćer te suprugu, s kojom je u braku 25 godina.

Neslužbeno smo doznali da je Damir trebao već otići u mirovinu, jer je ispunio uvjete, ali da su ga zadržali.

- Tata se radovao mirovini, želio se posvetiti vinogradu i unucima kad mu dođu u posjet. Sve se srušilo u samo nekoliko sekundi. Ne znam kako ćemo sve ovo izdržati - rekao je Bruno dodajući kako su majka i sestra jako loše.