Na istoku i zapadu Zagreba kreću veliki radovi. Ovo su obilazni pravci i informacije

Iz Grada Zagreba javljaju o radovima na Zagrebačkoj cesti i privremenoj regulaciji prometa Ozaljska. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

'Zagrebačkom cestom, na dijelu od Ulice kneza Branimira do Ulice Ljudevita Posavskog, bit će otežan promet od ponedjeljka, 1. srpnja od 9:00 sati do srijede 31. srpnja do 4:00 sata te stoga sve sudionike u prometu molimo za razumijevanje.



Za vrijeme izvođenja radova, promet će se odvijati suženim dijelom kolnika u smjeru istok-zapad i obrnuto jednim prometnim trakom, odnosno u nekim smjerovima bit će onemogućen. Zabranjeno će biti prometovanje iz Zagrebačke ceste u Ulicu Kaktusa i Ulicu Ljubičica.



Naime, Programom asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda u 2024. kojeg je donijela Gradska skupština Grada Zagreba, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, osigurao je 850.000,00 € za asfaltiranje južne kolne trake Zagrebačke ceste od ulice Dubrava do Ulice Ljudevita Posavskog.



Planiranim radovima se vrši asfaltiranje kolnika u svrhu produžetka eksploatacije prometnice koja je zbog njene opterećenosti u dotrajalom stanju. Uklonit će se gotovo 9.000 m2 postojećeg asfaltnog zastora te zamijeniti novim.



Posebnu pozornost molimo da obrate pješaci, s obzirom na to da će se u zoni gradilišta kretati povećani broj teretnih vozila i opreme.



Ozaljska ulica, na dijelu od Krapinske ulice do Nehajske ulice, bit će privremeno zatvorena za promet od utorka 2. srpnja od 8.00 sati, do subote 31. kolovoza 2024. do 18.00 sati.



Napominjemo kako će vozilima javnog gradskog prijevoza i stanovnicima Ozaljske ulice biti omogućen prolaz Ozaljskom ulicom, odnosno dolazak do svojih domova.



Za sve ostale sudionike u prometu obilazni pravac za vrijeme radova bit će:

• Krapinska ulica – Selska cesta i obratno.



Naime, na navedenoj dionici Ozaljske ulice izvodit će se radovi na izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda zbog učestalih puknuća dotrajalog postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda izgrađenog 1934., odnosno dijelom 1954. godine. Predmetnim radovima građanima će se omogućiti funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom, ali i bolja protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 489,65 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 70 kućnih priključaka.



Planirano je da svi radovi, uključujući i sanaciju prijekopa nakon završetka radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda i spojnih vodova, odnosno kućnih priključaka budu gotovi do kraja kolovoza, kako bi Ozaljska spremno dočekala povratak građana s godišnjih odmora i početak nove nastavne godine.



Na lokacijama izvođenja radova građanima će biti postavljene obavijesti, a u slučajevima dužih prekida u opskrbi vodom, ista će biti omogućena putem autocisterni. Za vrijeme trajanja radova mogući su i kraći prekidi u opskrbi vodom.



Također, ovim putem najavljujemo da će radi neophodne izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda tjedan dana kasnije, od subote 6. srpnja od 8.00 sati, na snagu stupiti zabrana prometovanja Ilicom, na dijelu od Selske ceste do ulice Črnomerec te će biti na snazi do srijede 31. kolovoza 2024. do 20.00 sati.



Za vrijeme radova javni gradski prijevoz prometovat će otežano, dok će za sve ostale sudionike u prometu obilazni pravac biti:

• Ilica – Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka – Oranice – Ilica.

• Ilica – Sv. Duh – Dunjevac – Sv. Duh – Krčelićeva – ulica Črnomerec – Ilica.



Za vrijeme radova bit će onemogućen ulaz i izlaz iz smjera Cankarove ulice prema Ilici.



Radovi na izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda nužni su zbog dotrajalosti postojećeg koji na predmetnoj dionici datira iz 1890. godine. Ukupna duljina planirane dionice radova iznosi otprilike 530,00 metara s rekonstrukcijom 15-ak kućnih priključaka.



Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, da poštuju zabranu kretanja te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.



Također, vozače molimo da se pridržavaju privremene prometne regulacije te da poštuju zabrane kretanja, u cilju zaštite radnika i ostalih sudionika u prometu.'