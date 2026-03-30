RAJ U SABORU Krkaju ručak za 5 eura, a kavu plaćaju 50 centi...

Cijene hrane i pića rastu iz mjeseca u mjesec, građani sve teže podnose svako novo poskupljenje, a zanimljiva usporedba vidi se i u kafićima Hrvatskoga sabora i Vlade. Ondje cijene, kako doznajemo, nisu mijenjane od 2024. godine, a zasad se ne planiraju dodatno korigirati. O tim prostorima brine Ured za opće poslove, koji upravlja kafićima namijenjenima zastupnicima, članovima Vlade, zaposlenicima te novinarima. U tim kafićima nema alkohola, ali je ponuda bezalkoholnih pića raznolika. Sokovi u bočicama od 0,20 litara ili limenkama od 0,33 litara stoje 1,5 eura, dok se u gradskim kafićima iste vrste pića prodaju po cijenama između 3,10 i 3,40 eura. Političarima je dostupna i kupnja većih pakiranja pa tako litra soka stoji 3,70 eura, dok pola litre iznosi 1,40 eura. Usporedbe radi, u kafićima izvan Sabora slična količina doseže i oko 3,50 eura.

Sličan odnos cijena vidljiv je i kod mineralne vode. Litra u saborskom kafiću stoji 1,80 eura, pola litre jedan euro, 0,75 litara 1,50 eura, a 0,33 litre 0,80 eura. U gradskim kafićima cijene su osjetno više, litra oko tri eura, pola litre oko 1,5 eura, dok manja pakiranja dosežu i 2,30 eura. Zanimljivo je i da je nakon operacije srca prije godinu dana Andrej Plenković promijenio prehrambene navike te smanjio kave koje je pio, zamijenivši je limunadom bez šećera. U saborskom kafiću limunada od 0,2 litre stoji 1,40 eura, dok se u Zagrebu najčešće prodaje po cijeni višoj od tri eura. Kava je, očekivano, i dalje među najtraženijim napitcima. Obična kava u Saboru stoji 0,50 eura, dupla jedan euro, kava s mlijekom 0,70 eura, a dupla s mlijekom 1,40 eura. U gradskim kafićima iste se kave naplaćuju znatno više, obična oko 1,70 eura, dupla oko 3,40 eura, kava s mlijekom oko dva eura, a dupla s mlijekom oko četiri eura.

Ni specijalnije varijante nisu iznimka. Kava sa šlagom stoji 0,70 eura, dok dupla verzija košta 1,40 eura. Uobičajene cijene u gradu za iste proizvode kreću se oko dva, odnosno četiri eura. Kava sa šlagom i mlijekom stoji 0,90 eura, a bijela kava 1,30 eura, dok u kafićima izvan Sabora doseže i 2,50 eura. Instant napitci poput nesa kreću se od 0,70 do 1,80 eura, dok se u Zagrebu prodaju po cijenama između 2,70 i 3,50 eura. Na cjeniku su i kakao te čajevi.

Kakao stoji 0,70 eura, dok su čaj, čaj s limunom i čaj s mlijekom između 0,50 i 0,60 eura. U gradskim kafićima kakao doseže oko 2,70 eura, dok čajevi stoje od dva do 2,50 eura. Med kao dodatak naplaćuje se 0,30 eura, dok u kafićima iznosi oko 0,80 eura. Pitali smo i saborske zastupnike kako komentiraju ovu razliku u cijenama. Tako je DP-ov Stipo Mlinarić rekao da nije dobar sugovornik što se tiče kafića.

- Ne pijem kavu u saboru a niti išta drugo, tko god me poznaje zna da ne pijem ništa osim vode. Kavu popijem ujutro doma prije nego dođem u Sabor. Nikad u životu nisam stavio kap alkohola u usta. Tako da sam ja loš izbor oko cijena pića bilo gdje - rekao nam je. Konkretniji u svom odgovoru bio nam je SDP-ov Arsen Bauk koji nam je rekao kako saborski kafić i onaj u gradu ima različite uloge.

- Kafići u gradu imaju ulogu pružanja ugostiteljskih usluga gostima koji tu uslugu traže, borbe za goste u tržišnoj utakmici il ostvarivanja profita vlasnicima. Saborski kafić niti ima ulogu ostvarivanja profita, niti je na tržištu, a niti ima klasične goste već zaposlenike, dužnosnike i posjetitelje te pruža potporu kod protokolarnih događaja. Kako su im uloge značajno različite tako su im i cijene različite - kaže nam Bauk. Za komentar smo pitali i HDZ-ovog Antu Sanadera, ali nam nije odgovorio. Uz to, treba reći i kako zastupnici u sklopu vojarne, gdje se nalaze, imaju i ručak kojeg im pripremaju Pleter-usluge. Taj ručak dnevno košta između 5.30 do 5.99 eura.