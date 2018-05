Ranjeni Splićanin vodi blog: 'Pljačkao sam, krao i ubio...'

Ja sam Marko Bekavac i razlog mog javljanja je mala priča, mali slijed svega onoga što sam napravio, što se zadesilo i evo ovo danas, danas više nisam sam. Tu sam ja i Bog. Nema nikoga više. Jedino me on voli, on mi oprašta i zaboravlja, a drugi neka osuđuju. Jedino on može da mi sudi i da mi presudi. Moje novo ime je Markus Maksimus, a razlog ovog javljanja je promocija knjige o životu Marka Bekavca Markusa Maksimusa. Imam 27 godina, devet godina sam proveo zatvoren, od popravnog doma do zatvora, psihijatrije i nešto kratko i u komuni, govori u svom videoblogu Marko Bekavac (27), mladić iz Splita u kojeg je u utorak u kafiću pucao Ivan Giljanović (36).

Bekavac ima četiri prostrijelne rane, na desnoj butini i arteriji desne noge, lijevom bedru te podlaktici lijeve ruke.

U srijedu popodne splitska policija na svojim je stranicama i službeno objavila njegovu fotografiju te da ga traže zbog pokušaja ubojstva. Obojica, i Bekavac i Giljanović, dobro su poznati policiji i pravosuđu.

Marko Bekavac završio je u zatvoru kao maloljetnik, odslužio je pet godina zatvora zbog ubojstva Marka Jurića (21) u studenom 2008. u kafiću na Bačvicama. Posljednjih godina je dva puta uhićen, no zbog nedostatka dokaza slučajevi nisu riješeni, a Bekavac je pušten iz pritvora. Samo mjesec dana nakon što je izašao iz zatvora na Bilicama, u rujnu 2016. oteli su ga i brutalno pretukli.

Ivan Giljanović, kineziolog i bivši boksač, dva puta je osuđen zbog iznude, odnosno sklapanja lihvarskih ugovora. Poznat je kao dugogodišnji prijatelj Kristijana Stojanovića Kikija.

Bekavac je prije tri mjeseca objavio videoblog u kojem zapravo donosi svoju ispovijest.

- Bilo je to davno, dok sam bio dijete, imao sam 15 godina. Počelo je sa krađama, pljačkama i iznudama, a poslije, nažalost, i sa ubojstvom. Poslije sam bio optužen, osumnjičen da sam pokušao još jedno ubojstvo, ali za to sam oslobođen. Nakon toga sam otet, strpan u kombi polomljenih šaka, fibule lijeve noge, imao sam nagnječenje mozga i ostavljen sam u nesvjesti u nekoj garaži. Prije toga, sa 17 godina, bio sam zatvoren i pritvoren zbog ubojstva koje sam nažalost počinio. Tada sam teško nastradao sa prijelomom lubanje, nagnjačenjem mozga, unutarnjim krvarenjem, pukao mi je bubnjić, punktirana mi je leđna moždina zbog sumnje na upalu moždane ovojnice - nabraja Bekavac u videu.

Danas sam, nastavlja Bekavac, slobodan i zdrav.

- I koliko god to zvučalo nezahvalno i bezobrazno, ja sam danas sretan čovjek jer sam oprostio sve sebi, oprostio sam sve grijehe koje sam napravio i danas živim u miru. Naravno, uvijek ću biti od društva gledan kao ubojica. Nije lako živjeti s tim, borit se s tim, svakoga dana budit se sa osjećajem krivnje i svega onoga što taj čin nosi. Međutim, nemam izbora, mogu umrijeti, a želim dokazati i pokazati sebi i svima kojima je stalo do mene, da imam dušu i srce i da sam iz svega toga izvukao pouku i dan danas živim jedan novi život. Nakon svega toga, a bilo je toga još milijardu, svaki život je poseban, specifičan i svaki život je knjiga s crnim i bijelim stranicama. Moju knjigu, nažalost, čine pretežito crne, one najcrnje stranice. Evo, danas sam potpuno dobro zdrav od svih trauma, psihičkih fizičkih i duševnih koje sam preživio - navodi Bekavac.

