Rašeta predstavio novu knjigu: 'Čaruga nije pljačkao sirotinju'

Pisac, novinar 24sata, publicist i feljtonist Boris Rašeta u dupkom punoj dvorani u četvrtak na 25. Sajmu knjige u Istri govorio je o svojoj knjizi “Čaruga. Legenda o Robinu Hoodu“, koja je izdana u lipnju ove godine. Zajedno sa književnikom Emirom Imamovićem Pirkeom brojnoj publici otkrio je najzanimljivije detalje iz života surovog ubojice, Čaruge.

- Kada je umro Ivo Gregurević bilo je to šokantno i potresno te sam pisao feljton o Gregureviću u novinama te smo mu dali naslovnicu “Zbogom narode, Čaruga putuje”, jer je to bila jedan od tri njegove najveće životne uloge. Baveći se Gregurevićem počeo sam se baviti i životom tog surovog ubojice-Čarugom. Prva knjižica o njemu je izašla 1924. godine dok on još nije bio niti obješen, a 1925. otpremljen na onaj svijet sa 28 teških kaznenih djela, od kojih 12 ubojstava - objasnio je Rašeta.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Nastavio je pričom kako je Čaruga bio izuzetno narcisoidan, a haračio je od zapadne Slavonije do Srijema te činio brojna razbojstva.

- U međuvremenu se razbolio od sifilisa jer je jako volio žene, a liječio se u Osijeku i Zagrebu. Uvijek je volio iza sebe ostaviti potpis kako bi se znalo da je tu “bio Čaruga”, te je bio izrazito tašt. Imao je svoje “jatake”, a sa samo 27 godina otpremljen je na onaj svijet. Jedna zanimljivost iz njegovog života je i ta što je uvijek nosio frak, kravatu i brčiće, što si žene obožavale - ispričao je Rašeta.

Žene su mu, dodao je pisale pisma a na suđenju je izazivao silnu pozornost.

- Na suđenje je dolazio okovan u lance od 8 kg, a na njegova suđenja tražila se “karta više” - rekao je autor. Uvijek je dolazio sređen i uglađen. Na pitanje Pirkea zašto ga se slavilo kao narodnog heroja, Rašeta je kazao kako je volio “da bogati plaču” i nije pljačkao sirotinju te je htio da se to zna.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Analizirajući spise o Čarugi iz toga se može vidjeti da je pravna država tada bila na visokoj razini. Njegovo suđenje je bilo dobro organizirano a kada bi danas sudovi tako reagirali, bilo bi puno bolje. Danas vidimo da suđenja traju 10-20 godina, a njegovo suđenje je prikaz “švicarskog suda” kad je riječ o brzini - mišljenja je Rašeta.

Autor iza sebe ima tridesetak objavljenih knjiga, a brojna publika je nakon predstavljanja tražila svoj primjerak knjige uz autorov autogram.

Tema: Hrvatska