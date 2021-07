Novinar Edo Pezzi gostovao je u HRT-ovoj emisiji Studio 4 i komentirao finale Europskog prvenstva u nogometu, a posebno englesku reprezentaciju. U naletu nevjerojatnog hejta sportskog novinara prema jednoj reprezentaciji, kojoj je, kako je sam rekao, poželio da "izgube od Talijana autogolom u 120. minuti", Pezzi je izgovorio ksenofobne izjave u pokušaju 'objašnjavanja' što sve ne valja u engleskoj reprezentaciji.

- Ja sam živio u Engleskoj godinu dana kao student, tamo davno na Svjetskom prvenstvu 1966. u nogometu. To je bio sasvim drukčiji narod od ovoga sada. Svašta je došlo u tu zemlju i tu se ne treba čuditi ovim stvarima - rekao je Pezzi komentirajući činjenicu da su engleski nogometaši skinuli srebrne medalje, a nevjerojatno je da voditelj nije Pezzija zaustavio niti se itko kasnije ispričao za Pezzijeve rasističke izjave.

To posebno čudi u trenutku kada cijeli svijet osuđuje rasističke uvrede koje posljednjih dana trpe engleski reprezentativci Marcus Rashford, Jadon Sancho i Bukayo Saka, a istovremeno na hrvatskoj javnoj televiziji novinar mrtav-hladan kaže da se u Englesku svašta doselilo i to ističe kao uzrok loših pojava u Engleskoj. Osudio je čak i klečanje engleskih nogometaša, čin koji je na prvenstvu većina reprezentacija prakticirala u znak podrške igračima crne boje kože, ali su i time slali poruku da rasizmu nema mjesta u sportu. Uvrede i prijetnje mladim engleskim reprezentativcima nakon finala potvrđuju da je rasizam itekako prisutan u sportu i da klečanje prije utakmice svakako ima smisla.

Ovo je inače cijeli Pezzijev komentar, koji je HRT objavio na Facebooku, čak i titlovao ksenofobni dio koji je izgovorio u eteru javne televizije:

"Ja sam priželjkivao da Italija pobijedi autogolom Engleza u 120. minuti. Oni su davno prestali biti gentlemani. I ovo klečanje i ovo skidanje. Ono brutalno skidanje srebrne medalje, to je sramota za jednu naciju koja se maksimalno pokvarila. Ja sam živio u Engleskoj godinu dana kao student, tamo davno na Svjetskom prvenstvu 1966. u nogometu. To je bio sasvim drukčiji narod od ovoga sada. Svašta je došlo u tu zemlju i tu se ne treba čuditi ovim stvarima. Oni su previše napuhani, oni previše misle da su oni jedini i kako oni kažu "izmislili smo nogomet", tako da sva ova zezancija, gdje su talijanski igrači sad rekli "Nogomet se vratio kući", ali su mislili na Rim, mene veseli. Mislim da je na kraju krajeva sve došlo na svoje i da je ovo pošteni epilog prvenstva. Ovima još treba da 40, 50 godina čekaju. Oni su svjetsko prvenstvo osvojili protiv Nijemaca na mali lopovluk. Sjećate se gola Geoffa Hursta, je li prošla lopta ili nije? Nije bilo ove tehnologije kao danas. Sad su skoro to ponovili i dobro da im se ovo dogodilo. Neka se malo otrijezne, jer oni su ipak daleko od onog nogometa koji igraju. Sve ove sredozemne zemlje koje imaju i duha, imaju i majstora, imaju svega. Oni imaju naboj, oni imaju želju, a ja to ne volim. Taj nogomet ja apsolutno ne volim", rekao je Pezzi.