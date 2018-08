Raskopani Zagreb: 'Nemoguća misija je probiti se do posla...'

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1940 ljudi. Ovo su njihove priče...

Vozeći se iz centra Zagreba do Buzina završio sam odjednom na Jakuševačkoj ulici i skoro u Velikoj Gorici. Naime, kako je kod Avenue Malla bila nevjerojatna gužva, skrenuo sam u ulicu SR Njemačke koja je bila zatvorena pa sam krenuo prema Dugavama, ali se tamo nije moglo prijeći preko ranžirnog kolodvora. Inače slabo poznajem taj dio grada pa sam završio u Mičevcu i izbio na kraju u Velikoj Mlaki otkud sam došao do Buzina. Ispričao nam je čitatelj ogorčen prometnom situacijom u Zagrebu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Šef Miki Bandić cijeloga ga je raskopao, a radove do kraja godišnjih odmora nije završio. Zagrepčani su se vratili u metropolu, a nakon umirujućih prizora plaža, mora i zvukova cvrčaka iz borovih šuma dočekale su ih raskopane ceste, prašina, zvukovi bušilica, kao i sirena nervoznih vozača u kilometarskim kolonama na svakom ćošku grada.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Zagreb je postao poput velikog labirinta u kojem vozači moraju pronaći izlaz i pravi put. Baš poput neke igre, samo što u ovoj igračima nije nimalo zabavno ni zanimljivo. Probijanje do posla i kući iz svakog dijela postala je gotov nemoguća misija obzirom da su radovi u tijeku na više od 15 lokacija diljem grada.

Foto: Screenshot/

- Od Mamutice u Travnom do Buzina mi je trebalo 45 minuta. Prvo sam došla u Sopot, ali je bila užasno velika kolona za priključiti se lijevo na Većeslava Holjevca pa sam odustala i vratila se do SR Njemačke koja je pak bila zatvorena. Mislila sam da ću preko Dugava moći izaći na SR Njemačke, ali i ta cesta je bila zatvorena. Pa sam se vratila na Aveniju Dubrovnik i odlučila preko Trnskog izaći na Svetu Klaru i kroz kvart doći do Buzina, ali i ta cesta je bila zatvorena. Na kraju sam otišla do rotora i preko Laništa izašla na Remetinečku ulicu i skrenula za Sv. Klaru gdje me još uz sve to na kraju puta dočekala i spuštena rampa nakon čega sam konačno došla do posla - ispričala nam je svoje jutarnje putovanje čitateljica.