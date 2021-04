Izgladnjivao je svoja dva psa, silovao ih i nakon toga im davao hranu kao nagradu. Sve je snimao, a zagrebačka policija je do njega došla sasvim slučajno, kad su provodili izvide vezane uz dječju pornografiju.

Policija je 2015. godine upala u stan Ivora I. (44) na Knežiji gdje su zatekli dva izmučena i izgladnjela psa, s vidljivim ožiljcima i 111 CD-ova i DVD-ova sa snimkama i fotografijama silovanja koje je nad njima provodio. Tad je završio u istražnom pritvoru, a krajem 2016. godine je protiv njega podignuta optužnica na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Od 2017. on više ne dolazi na ročišta, a cijeli slučaj bi mogao ući u apsolutnu zastaru u rujnu ove godine. Zbog toga, udruga Eyes of an angel, koja se bavi zaštitom životinja, poslala je primjedbu Vrhovnom sudu zbog otezanja postupka.

Iz ureda predsjednika suda odgovorili su im da je Općinski kazneni sud 30. ožujka 2021. godine raspisao za njim tjeralicu. Ivor se nije pojavio na sudu ni 16. ožujka, kao ni njegov branitelj Boris Vinčić, koji se opravdao bolešću te dostavio medicinsku dokumentaciju.

Zbog svega je sutkinja Jasna Zoretić Rendulić morala odgoditi raspravu, no Ivor ima još jednog branitelja, Krešimira Krsnika, kojem nije otkazao punomoć pa se se spis dostaviti izvanraspravnom vijeću na odluku o određivanju istražnog zatvora.

PTSP od novinara, depresija i Europski parlament

Ivor I. je tražio da suđenje bude zatvoreno za javnost, no to mu nije odobreno. Nakon toga se ispričavao medicinskom dokumentacijom navodeći da se liječi od depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja te da mu je jako stresno dolaziti na suđenje jer će ga tamo čekati novinari.

Sud je tijekom 2019. naložio vještačenje te dokumentacije kako bi se utvrdila njegova raspravna sposobnost, a vještak je zaključio da je optuženi raspravno sposoban. Unatoč tome, on se i dalje nije pojavljivao na sudu.

Ivor I. je inače zaposlen u Europskom parlamentu, otkud su ga ispričali za raspravu 16. veljače, jer je navodno bio bolestan i nije dolazio na posao. Ivor je za to trebao dostaviti sudu medicinsku dokumentaciju kojom to dokazuje, no nije to učinio.

U Zagrebu je i dalje prijavljen na adresi u centru grada, no od veljače 2019. ne živi tamo, već u Belgiji na MUP-u nepoznatoj adresi.

Sud je poziv za ročište sredinom veljače Ivoru pokušao dostaviti i putem međunarodne pravne pomoći.

Ministarstvo pravosuđa i uprave izvijestilo ih je da ga je belgijska policija zatekla na prijavljenoj adresi, da je bio kod kuće i da su mu uručili sudski poziv. Na tu raspravu nije došao, a parlament ga je ispričao bolešću.

Za raspravu 16. ožujka, dostavljen mu je poziv i na fizičku i na mail adresu Europskog parlamenta.

Podsjetimo, optužen je da je od 2009. do rujna 2015. godine na različitim lokacijama seksualno općio sa svojim psima nanoseći im bol i patnju.

Riječ je bila o mužjaku i ženki pasmine rodezijski gonič lavova.