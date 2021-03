Ivor I. (44), optužen da je fizički i seksualno zlostavljao svoja dva psa ljubimca, ni u utorak se nije pojavio na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Na raspravu nije došao ni njegov branitelj Boris Vinčić, koji se opravdao bolešću te dostavio medicinsku dokumentaciju.

Zbog svega je sutkinja Jasna Zoretić Rendulić morala odgoditi raspravu, no kako Ivor u spisu ima još jednog branitelja, Krešimira Krsnika, kojemu nije otkazao punomoć, spis će se dostaviti izvanraspravnom vijeću na odluku o određivanju istražnog zatvora. Pravosudna trakavica u ovom slučaju traje već četiri godine. Optužnica protiv Ivora podignuta je još krajem 2016., a 2017. mu je trebalo početi suđenje. No, unatoč činjenici da optuženi, koji trenutno živi u Belgiji, ne dolazi na rasprave, on nije u istražnom zatvoru niti je za njim bila raspisana tjeralica. To bi se uskoro moglo promijeniti jer je je sutkinja, inače četvrta kojoj je spis dan u rad, zatražila hitno određivanje istražnog zatvora. Jednom je to već tražila sutkinja Ivana Bujas, koja je prethodno vodila predmet, no vijeće je njezin prijedlog odbilo smatrajući da nije iscrpila sve mogućnosti pozivanja optuženika na raspravu.

Prije sutkinja Zoretić Rendulić i Bujas na predmetu su radile još i sutkinje Renata Pražetina Kaleb te sutkinja iva Nikšić. Spis je mijenjao referade jer su sutkinje odlazile na više sudove ili druga radna mjesta unutar Ministarstva pravosuđa. Ivor je u početku putem branitelja tražio da se suđenje zatvori za javnost što je odbijeno.

Potom se ispričavao medicinskom dokumentacijom navodeći da se liječi od depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja te da mu je jako stresno dolaziti na suđenje jer će ga tamo čekati novinari. Sud je tijekom 2019. naložio vještačenje te dokumentacije kako bi se utvrdila njegova raspravna sposobnost. Vještak se izjasnio da je optuženi raspravno sposoban, no Ivor se na sudu nije pojavljivao.

Za današnju raspravu sud mu je pozive slao na adresu EU parlamenta, čiji je zaposlenik, kao i na njihov mail.

Za prijašnju raspravu 16. veljače, na koju također nije došao, poslodavac ga je ispričao navodeći da je bolestan već nekoliko tjedana te da ne dolazi na posao. Ivor je za to trebao dostaviti sudu medicinsku dokumentaciju kojom to dokazuje, no nije to učinio.

U Zagrebu je i dalje prijavljen na adresi u centru grada, no od veljače 2019. ne živi tamo, već u Belgiji na nepoznatoj adresi.

Sud je poziv za ročište sredinom veljače Ivoru pokušao dostaviti i putem međunarodne pravne pomoći. Ministarstvo pravosuđa i uprave izvijestilo ih je da ga je belgijska policija zatekla na prijavljenoj adresi, da je bio kod kuće i da su mu uručili sudski poziv.

Na tu raspravu nije došao, a parlament ga je ispričao bolešću.

Određivanje istražnog zatvora prvi je korak kako bi se za njim prvo mogla raspisati lokalna potraga, a zatim i međunarodna tjeralica odnosno Europski uhidbeni nalog. Ivorovo uhićenje mogao bi biti jedini način da se osigura njegovu prisutnost na sudu. Vremena nema više mnogo, zastara prijeti u rujnu.

Podsjetimo, optužen je da je od 2009. do rujna 2015. godine na različitim lokacijama seksualno općio sa svojim psima nanoseći im bol i patnju. Riječ je bila o mužjaku i ženki pasmine rodezijski gonič lavova.

Uhićen je još u rujnu 2015., a istražitelji su ga otkrili slučajno, tijekom akcije usmjerene protiv pedofila.

U njegovu stanu pronašli su 111 DVD-a i CD-a sa spornim fotografijama. Kako se psi ne bi opirali maltretiranju, znao im je uskraćivati hranu i vodu. Ivor tvrdi da je nevin, no na sud ne dolazi kako bi to i dokazao.