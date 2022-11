Rasprava o proračunu u kasno poslijepodne: 'Ovo je porno proračun jer je u porno terminu'

O najvažnijem dokumentu govoriti sada u 16 sati... predlažem da se pomakne rasprava za sutra ujutro, poručio je na početku rasprave o prijedlogu Državnog proračuna za iduću godinu Mostov Miro Bulj.

No, vladajuća većina je to odbila. Oporbu je već naljutila dvosatna pauza zbog utakmice Vatrenih, a zbog čega je rasprava o proračunu na dnevni red stavljena najprije u 15 pa potom u 15,30 sati, a dodatno ih je razbjesnilo kašnjenje premijera Andreja Plenkovića i dodatno pomicanje rasprave o najvažnijem dokumentu u državi na 16 sati. Kad se zbroje sve replike, stajališta Klubova i pojedinačnih zastupnika, rasprava će trajati do dugo u noć, poslije ponoći.

PRATITE UŽIVO

'Ovo je porno proračun jer ste stavili raspravu u porno termin'

- U ovoj državi kad mislite da ste sve vidjeli, onda imamo premijera koji nas sve iznenadi. Rasprava je trebala biti u 15 sati pa sad počinje u 16 i možemo ga nazvati "porno proračun" jer će biti u porno terminu. Vladajući su raspravu stavili u porno termin jer ne žele da građani vide o kakvom je proračunu riječ - poručila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš tražeći stanku.

I predsjednik Mosta Božo Petrov je prije same rasprave tražio stanku.

- Iščitavajući proračun ne mogu naći mjere po kojima ćete podići značajno primanja ljudi. Kada se događa inflacija, nažalost ju plaćaju siromašni. Ako niste za to, onda ćete povećati neoporezivi odbitak na 5000 kuna, smanjiti porez na dohodak... - kazao je dodavši kako je Most protiv ovog prijedloga proračuna.

Zastupnica Kluba Suverenista Vesna Vučemilović se također pobunila zbog termina rasprave, a uputila je i kritike na prijedlog.

- Predlažete jamstva EK i da se EK može u naše ime zadužiti, a da mi ne znamo u kojem iznosu ni pod kojim uvjetima. Činjenica je da Ukrajini treba pomoći, ali moramo znati uvjete i iznose - kritizirala je.

IDS-ov Marin Lerotić istaknuo je kako zabrinjava da će u rebalansu deficit biti još i veći.

- Ne radimo ništa da bi reformirali bitne sustave, kao što su zdravstvo i obrazovanje. Ovaj proračun nije održiv, a nastavkom centralizacije nije ni pravedan - rekao je.

Kako sad stoje stvari, prijedlog neće podržati ni Klub Fokusa, istaknuo je Damir Bajs.

- Glavni problem je da je ukupni udjel javne potrošnje u BDP-u previsok i to se pogoršava, sve više trošimo, a imamo sve manje ljudi - kazao je zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica pobunivši se protiv poreza na ekstraprofit.

'230 milijuna eura za arbitražu MOL-u, milijun eura za borbu protiv korupcije'

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović je naglasila da ova najvažnija rasprava uopće nije bitna premijeru, HDZ-u ni vladajućoj većini.

- Proračun je važan dokument koji poručuje što ova Vlada misli o građanima i što treba učiniti da njihov život bude bolje. 230 milijuna eura misli se dati za arbitražu MOL-u jer naša Vlada, a milijun eura za borbu protiv korupcije iako se svi kunu da je borba najvažnija u Hrvatskoj danas. Socijalna zaštita marginalizirana je, Vlada priznaje da idemo u doba još veće krize, recesije i inflacije, a ono što Vlada misli učiniti da zaštiti ljude je nula - rekla je.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin naveo je kako su dvije zamke ovog proračuna radnici i umirovljenici koji će iduće godine živjeti gore.

- Ovaj proračun krije veliku zamku ili poruku, predviđa stagnaciju gospodarstva, a još gore, predviđa stagnaciju primanja građana. Realne plaće će pasti, a vaše uporno odbijanje Zakona o mirovinskom osiguranju, da oni ne gube u vrijeme inflacije - toga nema - rekao je.

'Poslali ste nam prijedlog tek prije tjedan dana'

Predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić kritizirala je Vladu i što su im prijedlog proračuna poslali tek prije tjedan dana.

- Ozbiljna vlada koja želi ozbiljnu raspravu o najvažnijem dokumentu trebala bi najmanje tri tjedna ranije poslati svojim zastupnicima dokument kako bi ga mogli proučiti. Ne bi stavila raspravu u 16 sati, mada smo imali cijeli dan i mogli smo početi ujutro. Dapače, činjenica je da ćemo raspravu sa svim replikama početi tek u 18,30, a završit ćemo u dva ujutro - kazala je.

Zastupnik Socijaldemokrata Zvane Brumnić je naglasio kako je premijer pričao jedno, a da se iz proračuna iščitava drugo.

- Premijer je na sjednici rekao da želi očuvati gospodarski rast i socijalnu sigurnost, a iz proračuna se jasno iščitava da ćemo u sljedećim godinama imati više socijalnih slučajeva, teže opterećenje na gospodarstvo, a ne vidi se kako se misli očuvati gospodarstvo. Posebno me boli činjenica koja se također jasno iščitava, a ta je da Hrvatska ide putem privatizacije zdravstva - istaknuo je.

Reiner nije odobrio stanku

Predsjedavajući Željko Reiner potom je pokušao izmanipulirati odobrenje stanke.

- Ja sam zbunjen, izrazili ste negodovanje što se kasno krenulo s raspravom, a sad kad bi dao stanku, morao bi dati 120 minuta, dakle dva sata, kad bi se zbrojili vaši svi zahtjevi po 10 minuta. Pa onda možemo 120 minuta stanke ili da odmah nastavimo s radom - rekao je pa digao buru u sabornici.

- Bez da vas vrijeđam, kada se na ovakav način zbrajao zahtjev za stanku? Ovaj cirkus koji radite od države čak ni HDZ-u ne stoji. Odobrit ćete 10 minuta stanke pa neka premijer nas čeka - zagalamila je zastupnica Centra Dalija Orešković, a negodovanje ovakvim iznenadnim Reinerovim tumačenjem izrazili su i Mostovci.

Naime, zaista se nikad nisu zbrajali svi zahtjevi nego bi se stanka odobrila u onoj minutaži u kojoj zastupnici traže, a to je najčešće u trajanju 10 minuta, koliko su i sada tražili. Na kraju Reiner stanku uopće nije odobrio.

Plenković je odgovorio zastupnicama Mrak Taritaš i Benčić.

- Četiri popodne nije nikakav termin za ove filmove koje spominjete nego je vrlo razumno i normalno vrijeme za raspravu. I te teze o kratkom vremenu za proučavanje proračuna su deplasirane. Sve je u okvirima normalnog rada, očekivao sam malo više kreativnosti, ta stalna plakanja mi više govore da nemate što reći - poručio je.

Grmoja mu je čestitao što je predao sisačku rafineriju i hrvatsku naftu Mađarima i što i dalje njegova Vlada progoni diplomata Damira Sabljaka.

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin upitala ge je kako je moguće da povećavamo iz godine u godinu količinu nerecikliranog plastičnog otpada zbog čega plaćamo milijunske kazne.

- Taj proces traje, ne samo kod nas nego i drugdje - rekao je Plenković.

Najčitaniji članci