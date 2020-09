Raspudić o Plenkiju: Sanader nije pokazivao takvu bahatost

Ovo što je Plenković danas pokazao je nečuveno, rekao je Nino Raspudić u Otvorenom i dodao da se bahatio i omalovažavao Zvonimira Troskota. Šefa Plenkovića odmah je branio Josip Borić

<p>Saborski aktualac bio je tema i Otvorenog HTV-a u kojem je Mostov <strong>Nino Raspudić</strong> rekao da je ovo bilo teško usporediti s prijašnjim aktualnim prijepodnevima zbog epidemioloških mjera i reducirane rasprave i činjenice da nisu svi mogli postavljati pitanja.</p><p>Ne slaže se sa zastupnicom <strong>Mirelom Ahmetović</strong> koja je rekla da ju Plenković podsjeća na Sanadera.</p><p>- Sanader nije pokazivao toliku razinu bahatosti, barem se ja toga ne sjećam. Ovo što je Plenković danas pokazao je nečuveno - kaže Raspudić.</p><p>Naveo je primjer <strong>Zvonimira Troskota</strong> iz Mosta koji je postavio pitanje Plenkoviću vezano uz nabavku novih zrakoplova.</p><p>- Umjesto da kaže - poštovani zastupniče to nema nikakve veze, on se bahatio, omalovažavao zastupnika. Pitanje ga je očito uznemirilo, imao je neku čudnu gestikulaciju - kaže Raspudić.</p><p>HDZ-ov <strong>Josip Borić</strong> uskočio je u raspravu i rekao da želi ispraviti netočnu tvrdnju Nine Raspudića.</p><p>- Gospodin Raspudić je novi zastupnik i ispravit ću ga odmah na početku - nikada svi saborski zastupnici nisu mogli postavljati pitanja na Aktualnom satu, jer jednostavno bi to trajalo predugo. Uvijek je kvotama bilo određeno koliko koji klub može postaviti pitanja. Dakle tu niste u pravu, to ovisi o broju zastupnika pojedinog kluba i određena je poslovnikom i dogovorom. Ždrijeba se da ranije da se zna kojim se redoslijedom postavljaju pitanja, tako da tu korona ništa nije promijenila - rekao je Borić.</p><p>Dodao je i da se HDZ-u, a posebno Plenkoviću, dugo pokušava imputirati određeni vid korupcije što on odlučno miče od sebe i vrlo jasno odgovara na takva pitanja bilo kome tko mu tako nešto pokušava imputirati te da je njegova reakcija razumljiva. </p><p><br/> </p>