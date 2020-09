Obru\u0161io se na Marijanu Puljak (Pametno), Daria Zurovca (Fokus), SDP-ovu Mirelu Ahmetovi\u0107, mostovce... Nazvao ih je debitantima, a za cijeli Most je naglasio da provodi kafansku demokraciju. Plenkovi\u0107 u svojim odgovorima ne vidi ni\u0161ta sporno niti smatra da je pretjerao.

- Recimo da je vas optu\u017eio jedan debitant iz Mosta da ste dobili 22 milijarde eura na Europskom vije\u0107u, ali uz nekakav kuloarski deal da \u0107ete kupiti Rafale (francuski borbeni\u00a0avioni, op.a), onda je to \u010demer i jad. Ta vrsta kavanskih tra\u010deva i nebuloza zaslu\u017euje takav odgovor.\u00a0Ili kad vas jedna debitantica, pretendentica na neka ozbiljnija mjesta u SDP-u optu\u017ei da \u0107ete zavr\u0161iti kao Sanader, onda to zahtjeva \u010dvrste odgovore. Ta \u017eena ne samo da ne zna ni\u0161ta o odnosu mene i Sanadera i ne zna \u0161to ja o njemu mislim i ja to jednostavno ne prihva\u0107am - poru\u010duje premijer nagla\u0161avaju da u ovom drugom mandatu nema teoretske \u0161anse da dopu\u0161ta takve komentare.\u00a0

Svi \u0107e, ka\u017ee, dobiti jasan odgovor kakav i zaslu\u017euju. Na opasku novinara da je i on jednom bio debitant, Plenkovi\u0107 isti\u010de da se nije ovako pona\u0161ao.\u00a0

- Nisam do\u0161ao tu prvi put pa obja\u0161njavao ministrima i Vladi \u0161to trebaju raditi, a pri tom ne glasati za Zakon o obnovi\u00a0ili zastupati tezu o ukidanju \u010dlanarine komorama, a onda se pozivati na udrugu koja se tek osnovala. Treba gledati cjelinu, svatko to govori iz nekog razloga, s nekom agendom, nekom poveznicom. Ja ako ne\u0161to znam, znam analitiku - rekao je pa upitao \u0161to bi trebao svaki dan \u0161utke primati blato.\u00a0

- \u0160to o\u010dekujete od mene da do\u0111em na aktualni sat, neko po meni baci blato, a ja ka\u017eem \"joj, hvala, ba\u0161 mi dobro stoji\"?\u00a0\u0160to \u0107u ja stalno primati blato bez razloga? Jednostavno ne prihva\u0107am optu\u017ebe za korupciju koje ne stoje, ljudi koji tako lako izlaze s tim tezama moraju instantno dobiti jasan odgovor - poru\u010duje premijer.\u00a0

Danas predve\u010der sastat \u0107e se Miloradom Dodikom, \u010dlanom Predsjedni\u0161tva BiH, i\u00a0razgovarati, kako ka\u017ee, o infrastrukturi.\u00a0

- Nema nikakve tajne, predsjednik mi je u Vara\u017edinu kazao da \u0107e on do\u0107i, ve\u0107 je du\u017ee vremena iskazivao \u017eelju da do\u0111e u Zagreb i da \u00a0se sastane i sa mnom i u trenutku kad je on tu, dogovorili smo da do\u0111e i u Vladu, da vidimo kakva je situacija, mostovi, ceste, niz pitanja. To je sve, radni susret bez ikakve drame - poru\u010dio je na pitanje za\u0161to ranije nije i\u0161la najava za taj sastanak i za\u0161to je obavijen velom tajne.



- Mo\u017eemo razgovarati o \u010demu god ho\u0107emo, ali s aspekta mene kao predsjednika Vlade, ovo su teme koje su bitne\u00a0- dodao je.

Njegov stav o BiH, naglasio je,vrlo je jasan.

- To je na\u0161a prijateljska, susjedna zemlja, koju podupiremo, dajemo podr\u0161ku i na putu unutarnjih reformi i na putu prema NATO-u i EU. Moramo voditi odre\u0111eni dijalog kako bismo rje\u0161avali operativne teme kojih ima. Ako se radi trasa autoceste koja bi ru\u0161ila ku\u0107e Hrvata koji tamo \u017eive, onda je moja zada\u0107a\u00a0da kao hrvatski premijer nazovem gospodina Dodika i pitam mo\u017ee li ta trasa i\u0107i nekim drugim putem, to je poanta - rekao je Plenkovi\u0107.

Komentirao je i predsjednika Domovinskog pokreta, Miroslava \u0160koru, koji poru\u010duje da su prepirke izme\u0111u njega i predsjednika Republike, Zorana Milanovi\u0107a igrokaz, da su oboje djeca Mate Grani\u0107a, prijatelji iz Ministarstva vanjskih poslova\u00a0te da Ustavni sud odlu\u010duje onako kako se dogovore Plenkovi\u0107 i Milanovi\u0107, obzirom da HDZ i SDP biraju Ustavne suce.\u00a0

- Je li ozbiljno to rekao?\u00a0Ustavne suce bira Sabor dvotre\u0107inskom ve\u0107inom. \u0160koro, ja ne znam \u010dije je on dijete, vjerojatno svojih roditelja, bio je \u010dlan HDZ-a, kao i Vrkljan, Penava isto, Hasanbegovi\u0107... Ne znam otkud teza o dogovoru i igrokazu mene i predsjednika kad su na\u0161e pozicije dijametralno suprotne, ali budu\u0107i da ga nisam \u010duo, uzimam to s rezervom da bi \u010dak i on uspio tako ne\u0161to re\u0107i - poru\u010dio je Plenkovi\u0107.

\u0160to se ti\u010de HDZ-ovih\u00a0kandidata za lokalne izbore, Plenkovi\u0107 je istaknuo kako je to daleko te da o tome jo\u0161 nisu razgovarali.

\u00a0