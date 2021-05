Nakon izbora očekuje porast broja zaraženih, a zbog odluke MUP-a da svim hrvatskim državljanima dopusti ulazak u zemlju na dan izbora, bez ikakvih epidemioloških kriterija, rekla je to Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika za N1 televiziju.

"Imali smo takvu situaciju i na prošlim izborima i iza toga skok broja zaraženih koji nitko iz politike nije povezao s nekontorliranim ulaskom velikog broja ljudi. Epidemiolozi su to zabilježili brojevima. Matematika je egzaktna znanost. Mislim da se mnogo podilazi politici u ovim problemima s pandemijom. Očekujem da će opet za tri tjedna doći do porasta broja zaraženih. Nismo mi liječnici oni koji kontroliraju političke okvire”, govori, a na pitanje je li riječ o političkoj odluci kaže: “Liječnici ne stoje iza nje i ne bi preporučili takav nekontrolirani ulazak."

Poznat je, kaže, njezin stav oko sukoba u KBC-u Sestre milosrdnice, a to je da Zadravec treba smijeniti što prije.

"Cijela ta situacija nam je dosta neugodna i nelagodna. Stvara se ružna klima oko liječničke struke i profesije i imputira velikom broju kolega da su kriminalci. To stvara jaz i nepovjerenje među pacijentima. Čudi me da jedan liječnik ide protiv drugoga s tako teškim riječima bez dokaza", kaže.

"Ona kaže da je to velika skupina liječnika i mi sad mislimo koga je ona sad potrpala u tu skupinu. Ljudi koji dolaze na preglede se pitaju jesu li došli u ruke kriminalcima. To nije nešto što bi trebalo slušati u javnom prostoru. To je upravljačka kriza koja traje od 2013. godine, možda su imena sada različita, ali opet se ponavlja sukob jedne osobe i ostatka kolektiva", govori.

Što se tiče moguće kandidature Dijane Zadravec za ravnateljicu KBC-a Sestre milosrdnice, Šmit kaže kako bi se time trebala baviti nadležna bolnička tijela, ali ona ne misli da je to dobra ideja.

"Mislim da bi to mogla biti loša odluka koja može proizvesti druge probleme. To bi se moglo ponoviti i na drugom mjestu. Možda se ne treba ići grubim riječima ‘Ne smije se’, ali mislim da to nije poželjna situacija", kaže.