Raste broj bjeloglavih supova u Hrvatskoj: 'Otvorit ćemo i treće hranilište, bit će na otoku Krku'

Mladunac je nazvan Grif, i nadamo se popratiti njegov uspješan prvi let u ljetnim mjesecima, a do tada predani i brižni roditelji redovno će ga hraniti i brinuti se o njemu. Rekao nam je to ravnatelj Javne ustanove Priroda Marko Modrić, koji u sklopu projekta LIFE SUPport prati razvoj mladog ptića u supovu gnijezdu na otoku Plavniku. Tako su prije nekoliko dana nadzirali parove supova. Dolaskom toplijeg vremena sve su aktivniji u zraku pa su ih uspjeli snimiti u akciji.

Naime, prošla je godina od početka projekta čiji je cilj unaprijediti uvjete za gniježđenje i preživljavanje zadnje preostale populacije bjeloglavog supa u Hrvatskoj. Najvažnije prijetnje su im uznemiravanje tijekom gniježđenja, nedostatak hrane, opasnost od trovanja i elektrokucija. Zanimljivo je, ističe Modrić, da su osim na Kvarnerskim otocima, supovi svoj dom od 2022. pronašli i u Parku prirode Učka. Tad su uočili prva aktivna gnijezda nakon stotinu godina.

Unazad nekoliko godina putem redovnih godišnjih monitoringa zabilježen je blagi porast broja jedinki ove strogo zaštićene vrste pa se trenutno može reći da populacija broji između 125-130 gnijezdećih parova bjeloglavih supova. Projekt daje i dodatni optimizam da će se trend porasta broja gnijezdećih parova i populacije nastaviti. Bitna stavka u tome su hranilišta.

- Trenutno u Hrvatskoj postoje dva hranilišta za njih, jedno na Cresu, a drugo na Učkoj, koja se redovno opskrbljuju hranom, većinom strvinama ovaca. Želimo formirati još jedno na otoku Krku, čime bi se dodatno povećala dostupnost potencijalne hrane, posebno u razdoblju gniježđenja i podizanja mladih - kaže Modrić.

Ta mjesta pomažu im zbog lakšeg praćenja i prstenovanja. Posjećuju ih i drugi supovi prstenovani u Izraelu, Bugarskoj, Srbiji, Italiji, Francuskoj, Španjolskoj.