Raste broj preminulih u Irskoj, među njima i djevojčica: 'Ona je s tatom išla mami kupiti tortu'

U razornoj eksploziji benzinske pumpe u Irskoj smrtno je stradalo desetero ljudi, a britanski mediji javljaju da je među njima i djevojčica (5) koja je u prostor trgovine ušla s tatom kako bi mami kupila tortu za rođendan.

Irska je policija jučer objavila da je troje poginulih, ali broj se do danas popeo na deset žrtava. U eksploziji su život izgubila četiri muškarca, tri žene, dvoje tinejdžera i djevojčica osnovnoškolske dobi.

- Srce mi se slama. To je mala djevojčica. Otišla je u trgovinu s tatom da kupi mami rođendansku tortu i onda se dogodila eksplozija. Cijela obitelj je potpuno shrvana. – rekao je obiteljski prijatelj za Daily Mail

. Još uvijek nisu identificirane sve žrtve ove stravične eksplozije.

Mještani strahuju da je među stradalima i majka i njezin sin, koji su svratili u trgovinu nakon što je dječaku završila škola.

Jedna mještanka koja živi u blizini mjesta nesreće rekla je da je čula snažan prasak te da je odmah izašla vidjeti što se dogodilo.

- Masakr. To je jedini način da se to opiše, nekoliko momaka je požurilo izvući ljude i pokušati doći do onih koji su ostali zarobljeni unutra, ali bila je to opasna situacija – rekla je.

Drugi je mještanin ispričao kako je njegova supruga platila benzin i upravo izašla iz benzinske postaje nekoliko sekundi prije eksplozije.

- Ona je bila posljednja osoba koja je napustila trgovinu prije eksplozije. Nevjerojatno je sretna. Platila je benzin, sjela u auto i vozila se kući i samo je čula bum! – rekao je.

Nakon eksplozije, mještani su formirali ljudski lanac kako bi pokušali pomoći unesrećenima u trgovini benzinske postaje i spasiti neke od onih koji su ostali unutra zarobljeni. Uspjeli su osloboditi jednu teško ozlijeđenu djevojku, u srednjim tinejdžerskim godinama, ali nisu uspjeli doći do njezine prijateljice.

Eksplozija je uništila i lokalne zgrade pa su hoteli ponudili potpuno besplatan smještaj za sve unesrećene.

Nakon tragedije oglasio se i irski politički vrh. Zamjenik irske premijerke Leo Varadkar eksploziju je opisao kao 'nezamislivu tragediju', dok je predsjednik Irske Michael D Higgins nazvao eksploziju 'užasnom'.

Irski premijer Micheal Martin rekao je da je petak bio "najmračniji dan" za Donegal i Irsku.

- Moje misli i molitve danas su s onima koji su izgubili živote i onima koji su ozlijeđeni u razornoj eksploziji u Creesloughu - rekao je Martin, prenosi agencija Dpa.

