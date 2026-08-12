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POTRES U BIJELOJ KUĆI

Raste lista otpisanih: Odlazi Trumpova glasnogovornica

Piše Filip Sulimanec,
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Raste lista otpisanih: Odlazi Trumpova glasnogovornica
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
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Karoline Leavitt, napustit će svoju dužnost krajem mjeseca kako bi mogla provoditi više vremena sa svojom prekrasnom malom djecom i obitelji, objavio je Trump

Glasnogovornica Bijele kuće i jedno od najpoznatijih lica Trumpove administracije Karoline Leavitt odlazi s te funkcije krajem mjeseca. Trump je objavio na Truth Socialu kako su posrijedi obiteljski razlozi. Leavitt je 1. svibnja rodila drugo dijete, djevojčicu Vivianu.

White House Press Secretary Leavitt holds a press briefing at the White House in Washington
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

 - Naša predivna tajnica za tisak Bijele kuće i jedna od mojih najpouzdanijih suradnica, Karoline Leavitt, napustit će svoju dužnost krajem mjeseca kako bi mogla provoditi više vremena sa svojom prekrasnom malom djecom i obitelji, odluka koju u potpunosti razumijem i poštujem! Karoline će sada biti jedna od mojih glavnih vanjskih savjetnica i utjecajan glas unutar Republikanske stranke, dok radimo na tome da prkosimo povijesti i konačno pobijedimo na izborima na sredini mandata - objavio je Trump, te nahvalio njen rad.

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  - Karoline je bila pravi lider u Bijeloj kući i obavila je fenomenalan posao boreći se za pravdu, slobodu i nezavisnost od 2018. godine, uključujući našu povijesnu kampanju za reizbor 2024. godine. Karoline je bila jedna od najboljih tajnica za tisak Bijele kuće u povijesti tog ureda. Hvala ti, Karoline, na dobro obavljenom poslu - objavio je Trump.

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