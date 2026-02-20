Raste mirovina! Poznat točan iznos povećanja od travnja

U travnju umirovljenike očekuje novo usklađivanje mirovina. Tako bi mirovine trebale porasti za 2,68 posto, što će prosječnu starosnu mirovinu od 680 eura povećati za oko 18 eura, prenosi Večernji list.

Osnova za usklađivanje su podaci o rastu bruto plaća i inflaciji u drugoj polovici 2025. godine. Prosječne bruto plaće u tom su razdoblju porasle za 2,8 posto u odnosu na prvu polovicu godine, dok je inflacija iznosila dva posto, čime su poznati svi parametri za izračun povećanja.

Podsjetimo, travanjsko usklađivanje prošle godine iznosilo je 3,03 posto, dok je ono u rujnu bilo znatno veće – 6,48 posto. Rujansko usklađivanje tradicionalno je snažnije jer početkom godine raste minimalna plaća, a rast primanja u privatnom sektoru dodatno podiže prosjek. Posljednjih godina značajan utjecaj na rast plaća, a time i mirovina, imao je javni sektor.

U travnju će umirovljenici dobiti i razliku za siječanj i veljaču. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje još nije objavio točan datum početka isplate nepenaliziranih mirovina za prijevremeno umirovljene starije od 70 godina, a Vlada je HZMO-u dala rok od tri mjeseca za prilagodbu sustava. U veljači je već isplaćeno povećanje invalidskih mirovina za oko 220 tisuća korisnika.

Istodobno, podaci o plaćama pokazuju blago usporavanje rasta. Prosječna neto plaća za prosinac iznosila je 1.494 eura i nije premašila granicu od 1.500 eura. U odnosu na studeni zabilježen je blagi pad od 0,3 posto, dok je godišnja stopa rasta plaća pala ispod 10 posto, na 9,8 posto.

Za ovu godinu očekuje se daljnje usporavanje rasta plaća, na oko sedam posto godišnje, što znači da bi i buduća usklađivanja mirovina mogla biti nešto niža nego proteklih godina.