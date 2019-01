'Raste nam proizvodnja, bit ćete iznenađeni kad to vidite...'

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat u utorak je, komentirajući pad industrijske proizvodnje u 2018., najavio izvještaj Državnog zavoda za statistiku za koji je ustvrdio da će ugodno iznenaditi pokazateljima u kojim industrijama Hrvatska raste.

Zamoljen za komentar pada industrijske proizvodnje u 2018. prvi puta nakon četiri godine, Horvat je nakon sastanka s Uljanikovom upravom i sindikatima najavio da će "za otprilike mjesec dana" izići izvještaj koji priprema Državni zavod za statistiku, koji će po određenim industrijskim granama pokazati podatke o rastu ili padu.

"Iznenadit ćete se, i to ugodno, u kojim to industrijskim granama Hrvatska raste i kojim postotnim poenima", rekao je Horvat.

Komentirajući trenutni utjecaj brodogradnje na izvoz i industrijsku proizvodnju, rekao je kako je pritom relevantno i to što u 2018., u odnosu na neke druge godine, nije bilo značajnijih isporuka brodova.

No, ako je to samo jedan posto, to je "ustvari još i dobar rezultat", rekao je Horvat.

Na pitanje novinara bi li se trebalo okrenuti industriji, a ne samo turizmu, odgovorio je da su industrija, inovacije i izvoz prioriteti rada Ministarstva gospodarstva i da će tim područjima biti posvećeni svi ovogodišnji natječaji.

Industrijska je proizvodnja u Hrvatskoj u prosincu prošle godine potonula 6,6 posto u odnosu na isti mjesec godinu dana prije, što je njezin najoštriji pad u posljednje dvije godine, pa je i u cijeloj 2018. proizvodnja pala, prvi put nakon četiri godine.

Prema u utorak objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), industrijska je proizvodnja, prema kalendarski prilagođenim podacima, u prosincu pala za 2,9 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na prosinca 2017. godine potonula za 6,6 posto.

To je već šesti mjesec zaredom kako je proizvodnja pala na godišnjoj razini, i to znatno oštrije nego mjesec dana prije kada je oslabila 0,9 posto.

To je i najveći pad proizvodnje od prosinca 2016. godine.

Od kraja prošle godine industrijska je proizvodnja vrlo nestabilna, pa je u 12 od posljednjih 14 mjeseci zabilježila pad na godišnjoj razini.

U prosincu je na godišnjoj razini najviše potonula, za 17,6 posto, proizvodnja kapitalnih proizvoda, a slijedila je proizvodnja energije s padom od 8,6 posto.

Proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju skliznula je, pak, za 7,7, a intermedijarnih proizvoda za 6,5 posto.

U prosincu je na godišnjoj razini porasla samo proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 1,9 posto.

U cijeloj prošloj godini industrijska je proizvodnja bila za 1 posto manja nego u 2017., što je njezin prvi pad nakon četiri godine.

U 2017. je proizvodnja porasla za 1,9 posto.