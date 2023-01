Rastopio dijete u kiselini, ubio i trudnicu: 'Mogao bih napuniti groblje ljudima koje sam pobio'

Čut ćete još za mene. Slikat će me kao vraga, ali sve su to laži. Mogao bih napuniti groblje ljudima koje sam ubio, izjavio je to Matteo Messina Denaro (60), šef sicilijanske mafije, jedan od najistaknutijih bossova zloglasne Cosa Nostre, koji je jučer uhićen nakon što ga je talijanska policija lovila 30 godina. U njegovu uhićenju sudjelovale su stotine policajaca i specijalaca, a ulovili su ga u privatnoj klinici u Palermu.