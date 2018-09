Rastrojen nožem pokušao ubiti oca i sina? 'Dugo ih maltretira'

Protiv muškarca (41) koji je u svibnju ove godine u zagrebačkom Trnju nožem pokušao ubiti drugog muškarca, Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu i predložilo da mu se produži pritvor zbog vjerojatnosti da bi zbog težih duševnih smetnji mogao počiniti teže kazneno djelo, a predlažu i da ga se smjesti u bolnicu za osobe lišene slobode.

On se 9. svibnja 2018. oko 19.15 sati u Ličkoj ulici u Zagrebu sukobio se s dvojicom muškaraca te je jednog nožem ubo u prsa, drugi ga je udario šakom i srušio na pod, a ovaj ga je onda dva put ubo nožem u natkoljenicu. Muškarac kojeg je ubo u prsa zatim mu je uspio oteti nož.

Kako piše Jutarnji, napadač je navodno godinama uznemiravao obitelj napadnutih muškaraca, koji su otac i sin, i oni su ga upozoravali da prestane.

- Samo sam čula da je bilo galame i naguravanja. On već dugo uznemirava tu obitelj. Godinama su ga upozoravali da ih ostavi na miru, no on je zviždao za njima i vikao prolazeći njihovom ulicom. Čula sam da je opsjednut ženom starijeg izbodenog muškarca. Kad god bi ona išla u crkvu, išao bi i on - ispričala je susjeda za Jutarnji.hr, koja je napomenula da ona sama s osumnjičenim nikada nije imala problema.