'Rat između Ukrajine i Rusije će eskalirati. Nadam se da neće upotrijebiti nuklearno oružje...'

Ruska agresija na Ukrajinu ušla je u svoj 828. dan. Iako su iz Kremlja u prvim danima rata, tamo u veljači 2022. godine, najavljivali kako će Ukrajina pasti za nekoliko dana, maksimalno nekoliko tjedana, više od dvije Ukrajina izdržava ruske udare..

- Ovaj rat će eskalirati i to iz nekoliko razloga. Jedan, bitan razlog je to što Ukrajina ima pravo se braniti, obraniti i povratiti svoje teritorije. Ima pravo i u vojničkom i međunarodnom, po vojnom pravu, po vojnoj doktrini, po međunarodnom ratnom pravu, ima pravo prenijeti rat na teritorij agresora, posebno na one ciljeve, odnosno na one mete koje se upotrebljavaju i mogu biti korištene za agresiju na Ukrajinu. Ratne luke, željezničke pruge, skladišta streljiva, raketa, remontni zavodi, skladište goriva, proizvodnja goriva itd. Sve ono što se može koristiti za agresiju na Ukrajinu je legitimni cilj ukrajinskih oružanih snaga na području Rusije. Mi smo to predvidjeli i to je nažalost tako, a ovo je sada još dodatna eskalacija, s obzirom na to da je do sada Ukrajina gađala svojim oružjem, a sada može gađati i oružjem koje je dala Amerika i zapadni saveznici - komentirao je situaciju na bojišnici za HRT stručnjak za sigurnosne politike Ante Letica.

Osvrnuo se i na odluku SAD-a, koji je dopustio Ukrajini da američkim oružjem smije 'udariti' po ruskom teritoriju. Zasad je tu ograničenje, dopušteno je samo na sjeveroistoku države.

'Blizu smo eskalaciji'

- Da, to se samo odnosi na blizinu, odnosno na jedan zagranični ruski pojas. Ranije nisu gađali s tako razornim projektilima i tako preciznim projektilima i to nisu bili američki, odnosno zapadni projektili, to su bili projektili koje je Ukrajina imala ili koje je na neki način modificirala. Ima tu još jedna činjenica o kojima Rusi vode računa i to treba naglasiti - pitanje je tko odlučuje o ciljevima u Rusiji. Jesu li to na tim oružjima poslužitelji zapadni vojnici, odnosno vojnici NATO saveza ili su to Ukrajinci koji su obučeni s obzirom da oni koriste i obavještajne podatke koje dobivaju Ukrajinci, koje dobivaju u realnom vremenu, jedna kompletna podrška Amerike i NATO-a Ukrajini - kaže Letica za HRT.

Letica je objasnio je i što bi značilo da Vladimir Putin da zeleno svjetlo za udare na Francusku i Britaniju.

- Ne znam koliko je ispod radara prošla jedna izjava Zelenskoga Guardianu prije dva dana. Tada je rekao da je ovo već početak i da se nalazimo u Trećem svjetskom ratu s obzirom na ambicije Rusije. Mislim da je situacija vrlo složena, da smo vrlo blizu toj eskalaciji globalnog sukoba, ali se nadam da neće upotrijebiti nuklearno oružje. Mislim da bi možda mete mogle biti neke manje zemlje koje nisu pod takvim kišobranom NATO-a kao što je Britanija, a Francuska i sama ima nuklearno oružje.

Letica se osvrnuo i na potez Poljske koja je sa baltičkim zemljama krenula u postavljanje protuzračne zavjese ili protuzračnog zida na svojim granicama:

- Poljska i baltičke zemlje su najugroženije i radi Kalinjgradske oblasti. Baltičke zemlje su već u siječnju ove godine potpisale ugovor o izgradnji jedne obrambene, utvrđene linije prema Rusiji i zajedno sa Poljskom. Oni se pripremaju na taj najgori scenarij. Na neki način i Putin je upozorio da su te manje zemlje moguće mete i da se trebaju paziti jer su gusto naseljene. Ja se nadam da neće doći do tog scenarija. Ono što je rekao Zelenski, u mnogim stvarima se ne slažem s njim, ali sad moram reći što je on rekao, Putin nije glup. On je zločest i opasan i to je problem. Nadam se da neće ući u takvu jednu avanturu koja je nažalost dovede do jednog općeg Armagedona - kazao je za kraj.