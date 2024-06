Rat na desnom boku: 'Trebao je dovesti 5-6 zastupnika, ali onda se vidjelo da nema utjecaj...'

Domovinski pokret je pred velikim lomom kakav još nisu doživjeli od odlaska prvog predsjednika Miroslava Škore. Ovaj put bi iz stranke mogao izletjeti onaj koji je maknuo Škoru – Mario Radić. Iako se to činilo nemoguće još do prije koji mjesec, a Radiću su neki mediji lijepili i etiketu stvarnog šefa DP-a, sad su se karte potpuno različito promiješale i čini se da je njegova struja izgubila utjecaj naspram one Ivana Penave. Nastavak je to rasplamsalog pozadinskog sukoba koji smo detaljno analizirali u prošlom broju.

