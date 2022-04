Rat se nastavlja: HDZ nazvao Milanovića ruskim agentom

U HDZ-u su u srijedu osudili optužbe predsjednika Republike Zorana Milanovića da su u toj stranci na čelu s predsjednikom i premijerom Andrejom Plenkovićem "vezani za Udbu", uzvrativši mu da je, kao "ruski agent na Pantovčaku", izgubio živce.

"Ruski agent na Pantovčaku, vidno nervozan zbog Perkovića i Mustača, izgubio je živce. Titov gardist se u Beogradu zakleo na doživotnu vjernost Partiji i udbaškim strukturama: I poslije Tita - Lex Perković!", objavili su iz HDZ-a na svom Facebook profilu.

Time su uzvratili na izjavu predsjednika Milanovića da nije inicijator pisma kojim generali traže pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača osuđenih na doživotni zatvor zbog likvidacija hrvatskih političkih emigranata, ali se pritom obrušio na HDZ i Plenkovića optuživši ih da su vezani za Udbu, tajnu službu iz komunističkog režima.

HDZ je zalijepljen za Udbu kao žvakaća guma na pločnik

- Iznenadilo me to pismo. Bio sam kod Gotovine prije dva tjedna, ništa mi nije rekao - poručio je ranije Milanović.

- Prvo rekonstrukcija Vlade, to je ozbiljan presedan, ne nekakva moja odluka ili neodluka. Moja odluka ne može biti presedan, ovo je zakon i Ustav. To ja nisam do sad koristio i nisam sklon tome. Priča je široka i ima vremena - rekao je Milanović.

- Presedan je da zemlju vodi ovako korumpirana Vlada - poručio je.

Na pitanje o "neslužbenom stavu HDZ-a da je on autor pisma", Milanović rekao da to nije neslužbeni stav jer je "jučer to Medved sa staklenim očima rekao, da je to orkestrirano između Ureda predsjednika i odvjetnika".

- Danas je Plenković govorio o tome. Nije to neslužbeno, to je jako službeno, to je rekao prvi HDZ-ovac. Ja sam čekao par dana. S nekim od tih ljudi sam dobar prijatelj, s nekima manje. Dvojica su se pod pritiskom slomili. Gledam da su bili bliski suradnici Gojka Šuška. Tu je i Ćesić Rojs kojemu je UDBA godinama mrcvarila obitelj - rekao je.

- Kad govorimo o Udbi, HDZ je zalijepljen za Udbu kao žvakaća guma na pločnik usred ljeta na zagrebačkom kolodvoru. Taj smrad se širi 30 godina - rekao je.

- Meni to pismo komplicira život. Ranije bih gledao mora i išao od proslave do proslave. Znam što sam govorio i što mislim, imam potpuno čistu savjest. Prvo rekonstrukcija Vlade. Plenković, taj udbaških nasljednik, moram to reći... Je li to uvreda? To je gola činjenica. Takvi su ljudi u vrhu hrvatske vlasti i nemaju nimalo morala. To su prljavi, ružni, zli ljudi - rekao je.

Plenković o pismu u Saboru

Zekanović je premijera upitao o pomilovanju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Istaknuo je kako to zapravo nije inicijativa generala nego prije svega "gospodina s Pantovčaka", misleći na predsjednika Zorana Milanovića kojeg je nazvao glasnogovornikom Kremlja.

- HDZ je protiv, rekli smo to vrlo jasno nekoliko puta. Smatramo da ovakva inicijativa treba ići od onih koji za to imaju naslov. Neki dan je propala ekipa iz Splita govorila o aluziji o smokvinom listu, ovo ovdje je krošnja listova ničim izazvana na štetu onih koji su potpisali ovaj apel. Mislim da je to jedna velika slabost onoga tko je trebao podnositi zahtjev, a to je pravni zastupnik ili obitelj, a možda ponajviše slabost onoga koji šuti cijelo vrijeme i čeka da vidi što ćemo mi svi o tome kazati. To je jedini koji prema Ustavu u svojoj nadležnosti ima davati pomilovanja - istaknuo je premijer Plenković naglasivši kako je predsjednik Republike jedini koji treba odgovoriti na to podsjetivši da je u predizbornoj kampanji najavljivao kako se neće baviti pomilovanjima.

- Ovo je nepotrebno uvlačenje heroja Domovinskog rata u jednu temu koja dijeli društvo, to se već sada vidi. Očito je to orkestar gdje se prave nevješti, da će razgovarati, a sami govore kako su dogovarali cijelu ovu akciju. Hrvatska je vidjela puno orkestriranih akcija, ovo je jedna od njih, ali Vlada nema tu ingerencija - rekao je premijer.

Za tezu da je Milanović glasnogovornik Kremlja poručio je kako je zanimljiva te podsjetio kako je tražio sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost isti dan kad je počeo rat u Ukrajini, ali da nakon 55 dana odgovora s Pantovčaka nema.

- Da je obrnuto, ja ne bih mogao proći po hodniku da nema 100 pitanja zašto se nismo sastali. Šteta koja nam je pričinjena nekim izjavama se potvrdila. Oni koji nam čine štetu neka se zapitaju jesu li za to dobili mandat - dodao je.

Najčitaniji članci